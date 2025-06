V EÚ dosiahli dohodu o bezpečnosti detergentov na jednotnom trhu

Brusel 11. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala politickú dohodu, ktorú Európsky parlament (EP) a Rada EÚ dosiahli v otázke bezpečnosti výrobkov v prípade detergentov a povrchovo aktívnych látok (surfaktantov). Za správny krok dohodu považuje aj podpredseda EP Martin Hojsík (PS), ktorý pre TASR spresnil že sa aktívne podieľal na jej tvorbe.



Komisia spresnila, že dohoda medzi inštitúciami EÚ sprísni pravidlá pre zloženie a označovanie čistiacich prostriedkov. Zmenu právnej úpravy navrhla EK v apríli 2023.



Presadené zmeny zvýšia bezpečnosť výrobkov a zlepšia prístup na trh pre všetky detergenty vrátane inovačných mikrobiálnych čistiacich prípravkov. Kľúčovým prvkom je zavedenie digitálneho pasu výrobku, ktorý sa bude vyžadovať na hraniciach EÚ, a to aj v prípade online predaja. Okrem toho bude k dispozícii aj dobrovoľné digitálne označovanie, vďaka ktorému sa zabezpečí, že informácie o výrobkoch budú prístupné všetkým spotrebiteľom bez ohľadu na ich digitálnu gramotnosť.



Hojsík pripomenul, že ako tieňový spravodajca EP pre túto legislatívu sa aktívne podieľal na jej tvorbe a presadzoval prísnejšiu ochranu zdravia a životného prostredia. „Ľudia majú právo vedieť, čo používajú vo svojej domácnosti. Vďaka tejto legislatíve budú mať lepší prehľad o zložení čistiacich prostriedkov. Zníži sa riziko alergií a zároveň lepšie ochránime naše rieky, prírodu, ale predovšetkým naše zdravie pred toxickými látkami,“ opísal situáciu.



Hojsík oceňuje, že nová legislatíva zakazuje testovanie týchto výrobkov na zvieratách a tvrdí, že zlepší označovanie a kontrolu výrobkov dovezených z krajín mimo EÚ, aby spĺňali únijné normy. To podľa neho ochráni spotrebiteľov pred škodlivými výrobkami z dovozu a výrobcov v EÚ pred neférovou konkurenciou.



Dohodou sa zosúlaďujú právne predpisy o detergentoch so štandardnými pravidlami pre výrobky, ktoré už platia približne pre 30 kategórií výrobkov, čím sa podnikom zjednoduší dodržiavanie a vnútroštátnym orgánom presadzovanie týchto pravidiel.



Legislatíva je súčasťou Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ pre udržateľné chemikálie. Očakáva sa, že nové pravidlá nadobudnú účinnosť po ich formálnom schválení europarlamentom a členskými štátmi (Rada EÚ), čo sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch a po ich následnom zverejnení v Úradnom vestníku EÚ. Nové pravidlá sa na hospodárske subjekty začnú uplatňovať 42 mesiacov po nadobudnutí ich účinnosti.











