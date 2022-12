Inštitúcie EÚ dosiahli dohodu o prepracovaní pravidiel o batériách

Brusel 9. decembra (TASR) - Európsky parlament a Rada EÚ dosiahli v piatok dohodu o prepracovaní pravidiel o batériách a zohľadnení technologického vývoja a budúcich výziev. Dohodnuté pravidlá sa vzťahujú na celý životný cyklus batérií, od návrhu až po koniec ich životnosti, a na všetky typy batérií predávaných v EÚ - prenosné batérie, takzvané SLI batérie (na napájanie, štartovanie a osvetlenie vozidiel), LMT batérie pre elektrické skútre a bicykle, batérie elektromobilov a priemyselné batérie.



Vyjednávači inštitúcií EÚ sa zhodli na prísnejších požiadavkách, aby boli batérie udržateľnejšie, výkonnejšie a odolnejšie. Podľa dohody bude povinné vyhlásenie o uhlíkovej stope pre batérie s kapacitou nad 2 kWh.



Po období tri a pol roka od nadobudnutia účinnosti novej legislatívy prenosné batérie v spotrebičoch budú musieť byť navrhnuté tak, aby si ich spotrebitelia mohli sami jednoducho vybrať a vymeniť.



Pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov budú batérie označené štítkami a QR kódmi s informáciami o ich kapacite, výkone, trvanlivosti, chemickom zložení a so symbol pre separovaný zber.



Podľa dohody sa od všetkých hospodárskych subjektov umiestňujúcich batérie na trh EÚ, s výnimkou malých a stredných podnikov, bude vyžadovať, aby vypracovali a zaviedli "politiku povinnej starostlivosti", s cieľom riešiť sociálne a environmentálne riziká spojené so získavaním, spracovaním a obchodovaním so surovinami a druhotnými surovinami.



Dohoda stanovila aj ciele zberu - do roku 2023 to má byť 45 % použitých batérií, 63 % do roku 2027 a 73 % do roku 2030 pre prenosné batérie. Pre LMT batérie je to 51 % do roku 2028 a 61 % do roku 2031.



Minimálne úrovne znovuzískaného kobaltu (16 %), olova (85 %), lítia (6 %) a niklu (6 %) z výrobného a spotrebiteľského odpadu sa musia opätovne použiť v nových batériách.



Všetky batérie a priemyselné batérie sa po konci ich životnosti musia zbierať bezplatne z pohľadu ich užívateľov, a to bez ohľadu na ich povahu, chemické zloženie, stav, značku alebo pôvod.



Do 31. decembra 2030 Európska komisia posúdi, či sa má postupne ukončiť používanie nenabíjateľných prenosných batérií na všeobecné použitie.



Dohodu pred jej nadobudnutím platnosti ešte musia schváliť poslanci europarlamentu a ministri členských štátov (Rada EÚ).