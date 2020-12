Inštitúcie EÚ majú politickú dohodu o Európskom obrannom fonde

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok privítala správu o politickej dohode medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o Európskom obrannom fonde (EDF).



Trojstranné rokovania sa uzavreli politickou dohodou, ktorej právne znenie ešte musí potvrdiť europarlament a ministri členských krajín (Rada EÚ). Ide o vôbec prvý viacročný finančný program v Únii na podporu výskumu a vývoja v oblasti obrany.



Z celkovej sumy 7,953 miliardy eur sa približne tretina vyčlení na financovanie konkurencieschopných a kolaboratívnych výskumných projektov, a to najmä v podobe grantov. Dve tretiny sumy budú slúžiť na doplnenie investícií členských štátov. Budú sa z nich spolufinancovať náklady na vývoj obrannej spôsobilosti, ktorý nadviaže na fázu výskumu.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton poznamenal, že ide o významný prelom, keďže EÚ bude mať po prvý raz osobitný program na podporu spolupráce v oblasti obranného priemyslu. Upozornil, že integrovanejšia, inovatívnejšia a konkurencieschopnejšia európska obranná technologická a priemyselná základňa má zásadný význam pre silnejšiu, odolnejšiu a strategicky zvrchovanú Európu. "Európsky obranný fond posilní spoluprácu v oblasti obrany a spoločné investície do výskumu a vývoja, pričom prinesie najmodernejšie interoperabilné obranné technológie a vybavenie v súlade s potrebami členských štátov budovať spôsobilosti," uviedol v správe pre médiá.



Komisia tvrdí, že EDF zameraný na ochranu a obranu občanov Európy zásadne prispeje k jej suverenite. Bude podporovať spoluprácu v oblasti obrany medzi firmami, výskumnými subjektmi a členskými štátmi s cieľom šíriť inovácie a rozvíjať najmodernejšie obranné technológie. Takisto výrazne podporí aj účasť malých a stredných podnikov na projektoch spolupráce v tejto oblasti a vďaka štedrému rozpočtu na prelomové technológie v oblasti obrany pomôže pri presadzovaní inovačných riešení.



Nový fond umožní EÚ stať sa jedným z troch najvýznamnejších investorov do výskumu a technológií v oblasti obrany v Európe.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)