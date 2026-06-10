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Inštitúcie EÚ odobrili urýchlenie investícií do obrany za 800 mld. eur
Balík legislatívnych návrhov má za cieľ urýchliť schvaľovanie povolení na projekty súvisiace s obranou a vývoz obranného vybavenia medzi krajinami EÚ.
Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské krajiny) sa v stredu dohodli na návrhoch na urýchlenie investícií do obrany vo výške 800 miliárd eur v prospech obranného priemyslu a na zlepšení reakcie EÚ na bezpečnostné výzvy. Informuje o tom spravodajca TASR.
Balík legislatívnych návrhov má za cieľ urýchliť schvaľovanie povolení na projekty súvisiace s obranou a vývoz obranného vybavenia medzi krajinami EÚ. Jeho cieľom je zjednodušiť postupy obstarávania v oblasti bezpečnosti a obrany a spoluprácu EÚ v oblasti obranných zmlúv, zabezpečiť, aby predpisy EÚ o chemických látkach odrážali požiadavky obrany, a zjednodušiť implementáciu Európskeho obranného fondu (EDF).
Opatrenia sú koncipované tak, aby v nasledujúcich štyroch rokoch podporili investície do obrany vo výške až 800 miliárd eur v rámci iniciatívy ReArm Europe Plan/Readiness 2030, čo umožní členským štátom a obrannému priemyslu lepšie reagovať na bezpečnostné výzvy.
V záujme zrýchlenia postupov udeľovania povolení pre obranné projekty, ako je výstavba nových tovární alebo rozširovanie existujúcich zariadení, sa euroinštitúcie dohodli na celoeurópskej lehote pre rozhodnutia o povoleniach v trvaní 42 pracovných dní. Vnútroštátne orgány môžu v jednotlivých prípadoch predĺžiť lehotu maximálne dvakrát až o 60 dní za výnimočných okolností (zložité projekty, riziká pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pracovníkov).
Euroinštitúcie vyzývajú krajiny EÚ, aby zriadili jednotné kontaktné miesta pre promotérov obranných projektov s digitálnym sledovaním žiadostí, každoročným podávaním správ Európskej komisii o činnostiach v oblasti povolení a podpore malých a stredných podnikov.
Súčasťou dohody sú opatrenia na odstránenie regulačných prekážok s cieľom uľahčiť a urýchliť verejné obstarávanie v oblasti obrany a transfery obranných produktov v rámci EÚ. Nová všeobecná transferová licencia pre obranné produkty by mala uľahčiť obranným spoločnostiam pôsobenie cez hranice EÚ. Členské štáty budú povinné zverejňovať tieto licencie.
V oblasti obstarávania v obrane dohoda aktualizuje a zvyšuje prahovú hodnotu pre uplatňovanie pravidiel obstarávania EÚ, predlžuje maximálne trvanie rámcových dohôd zo siedmich na desať rokov a zavádza väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri vykonávaní príležitostného spoločného obstarávania.
EP a Rada EÚ uznali naliehavú potrebu zvýšenia obrannej kapacity Európy do roku 2030, posilnenia európskej technologickej a priemyselnej základne obrany (EDTIB), podpory malých a stredných podnikov, odstránenia úzkych miest v obstarávaní a zabezpečenia dobre fungujúceho trhu EÚ s obrannými produktmi.
Pokiaľ ide o uľahčenie investícií a podmienky pre obranný priemysel, inštitúcie EÚ sa dohodli na zjednodušení riadenia a implementácie Európskeho obranného fondu (ERF). Aktualizovali a objasnili zoznam kritérií pre udeľovanie grantov, ktoré musia obranné projekty spĺňať, aby získali financovanie z ERF.
Taktiež aktualizovali pravidlá zvýšeného financovania v rámci ERF, a to ako z hľadiska oprávnených akcií, tak aj miery financovania, aby umožnili ďalšiu finančnú podporu aktivít zahŕňajúcich malé a stredné podniky.
S cieľom posilniť spoluprácu s ukrajinskými subjektmi sa obe inštitúcie dohodli, že náklady spojené s testovaním na Ukrajine budú oprávnené na financovanie z ERF.
Uvedené dohody ešte musia byť formálne prijaté europarlamentom aj Radou EÚ predtým, ako nadobudnú účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Balík legislatívnych návrhov má za cieľ urýchliť schvaľovanie povolení na projekty súvisiace s obranou a vývoz obranného vybavenia medzi krajinami EÚ. Jeho cieľom je zjednodušiť postupy obstarávania v oblasti bezpečnosti a obrany a spoluprácu EÚ v oblasti obranných zmlúv, zabezpečiť, aby predpisy EÚ o chemických látkach odrážali požiadavky obrany, a zjednodušiť implementáciu Európskeho obranného fondu (EDF).
Opatrenia sú koncipované tak, aby v nasledujúcich štyroch rokoch podporili investície do obrany vo výške až 800 miliárd eur v rámci iniciatívy ReArm Europe Plan/Readiness 2030, čo umožní členským štátom a obrannému priemyslu lepšie reagovať na bezpečnostné výzvy.
V záujme zrýchlenia postupov udeľovania povolení pre obranné projekty, ako je výstavba nových tovární alebo rozširovanie existujúcich zariadení, sa euroinštitúcie dohodli na celoeurópskej lehote pre rozhodnutia o povoleniach v trvaní 42 pracovných dní. Vnútroštátne orgány môžu v jednotlivých prípadoch predĺžiť lehotu maximálne dvakrát až o 60 dní za výnimočných okolností (zložité projekty, riziká pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pracovníkov).
Euroinštitúcie vyzývajú krajiny EÚ, aby zriadili jednotné kontaktné miesta pre promotérov obranných projektov s digitálnym sledovaním žiadostí, každoročným podávaním správ Európskej komisii o činnostiach v oblasti povolení a podpore malých a stredných podnikov.
Súčasťou dohody sú opatrenia na odstránenie regulačných prekážok s cieľom uľahčiť a urýchliť verejné obstarávanie v oblasti obrany a transfery obranných produktov v rámci EÚ. Nová všeobecná transferová licencia pre obranné produkty by mala uľahčiť obranným spoločnostiam pôsobenie cez hranice EÚ. Členské štáty budú povinné zverejňovať tieto licencie.
V oblasti obstarávania v obrane dohoda aktualizuje a zvyšuje prahovú hodnotu pre uplatňovanie pravidiel obstarávania EÚ, predlžuje maximálne trvanie rámcových dohôd zo siedmich na desať rokov a zavádza väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri vykonávaní príležitostného spoločného obstarávania.
EP a Rada EÚ uznali naliehavú potrebu zvýšenia obrannej kapacity Európy do roku 2030, posilnenia európskej technologickej a priemyselnej základne obrany (EDTIB), podpory malých a stredných podnikov, odstránenia úzkych miest v obstarávaní a zabezpečenia dobre fungujúceho trhu EÚ s obrannými produktmi.
Pokiaľ ide o uľahčenie investícií a podmienky pre obranný priemysel, inštitúcie EÚ sa dohodli na zjednodušení riadenia a implementácie Európskeho obranného fondu (ERF). Aktualizovali a objasnili zoznam kritérií pre udeľovanie grantov, ktoré musia obranné projekty spĺňať, aby získali financovanie z ERF.
Taktiež aktualizovali pravidlá zvýšeného financovania v rámci ERF, a to ako z hľadiska oprávnených akcií, tak aj miery financovania, aby umožnili ďalšiu finančnú podporu aktivít zahŕňajúcich malé a stredné podniky.
S cieľom posilniť spoluprácu s ukrajinskými subjektmi sa obe inštitúcie dohodli, že náklady spojené s testovaním na Ukrajine budú oprávnené na financovanie z ERF.
Uvedené dohody ešte musia byť formálne prijaté europarlamentom aj Radou EÚ predtým, ako nadobudnú účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)