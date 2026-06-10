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Inštitúcie EÚ odobrili urýchlenie investícií do obrany za 800 mld. eur

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Balík legislatívnych návrhov má za cieľ urýchliť schvaľovanie povolení na projekty súvisiace s obranou a vývoz obranného vybavenia medzi krajinami EÚ.

Autor TASR
Brusel 10. júna (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ (členské krajiny) sa v stredu dohodli na návrhoch na urýchlenie investícií do obrany vo výške 800 miliárd eur v prospech obranného priemyslu a na zlepšení reakcie EÚ na bezpečnostné výzvy. Informuje o tom spravodajca TASR.

Balík legislatívnych návrhov má za cieľ urýchliť schvaľovanie povolení na projekty súvisiace s obranou a vývoz obranného vybavenia medzi krajinami EÚ. Jeho cieľom je zjednodušiť postupy obstarávania v oblasti bezpečnosti a obrany a spoluprácu EÚ v oblasti obranných zmlúv, zabezpečiť, aby predpisy EÚ o chemických látkach odrážali požiadavky obrany, a zjednodušiť implementáciu Európskeho obranného fondu (EDF).

Opatrenia sú koncipované tak, aby v nasledujúcich štyroch rokoch podporili investície do obrany vo výške až 800 miliárd eur v rámci iniciatívy ReArm Europe Plan/Readiness 2030, čo umožní členským štátom a obrannému priemyslu lepšie reagovať na bezpečnostné výzvy.

V záujme zrýchlenia postupov udeľovania povolení pre obranné projekty, ako je výstavba nových tovární alebo rozširovanie existujúcich zariadení, sa euroinštitúcie dohodli na celoeurópskej lehote pre rozhodnutia o povoleniach v trvaní 42 pracovných dní. Vnútroštátne orgány môžu v jednotlivých prípadoch predĺžiť lehotu maximálne dvakrát až o 60 dní za výnimočných okolností (zložité projekty, riziká pre životné prostredie, zdravie a bezpečnosť pracovníkov).

Euroinštitúcie vyzývajú krajiny EÚ, aby zriadili jednotné kontaktné miesta pre promotérov obranných projektov s digitálnym sledovaním žiadostí, každoročným podávaním správ Európskej komisii o činnostiach v oblasti povolení a podpore malých a stredných podnikov.

Súčasťou dohody sú opatrenia na odstránenie regulačných prekážok s cieľom uľahčiť a urýchliť verejné obstarávanie v oblasti obrany a transfery obranných produktov v rámci EÚ. Nová všeobecná transferová licencia pre obranné produkty by mala uľahčiť obranným spoločnostiam pôsobenie cez hranice EÚ. Členské štáty budú povinné zverejňovať tieto licencie.

V oblasti obstarávania v obrane dohoda aktualizuje a zvyšuje prahovú hodnotu pre uplatňovanie pravidiel obstarávania EÚ, predlžuje maximálne trvanie rámcových dohôd zo siedmich na desať rokov a zavádza väčšiu flexibilitu pre členské štáty pri vykonávaní príležitostného spoločného obstarávania.

EP a Rada EÚ uznali naliehavú potrebu zvýšenia obrannej kapacity Európy do roku 2030, posilnenia európskej technologickej a priemyselnej základne obrany (EDTIB), podpory malých a stredných podnikov, odstránenia úzkych miest v obstarávaní a zabezpečenia dobre fungujúceho trhu EÚ s obrannými produktmi.

Pokiaľ ide o uľahčenie investícií a podmienky pre obranný priemysel, inštitúcie EÚ sa dohodli na zjednodušení riadenia a implementácie Európskeho obranného fondu (ERF). Aktualizovali a objasnili zoznam kritérií pre udeľovanie grantov, ktoré musia obranné projekty spĺňať, aby získali financovanie z ERF.

Taktiež aktualizovali pravidlá zvýšeného financovania v rámci ERF, a to ako z hľadiska oprávnených akcií, tak aj miery financovania, aby umožnili ďalšiu finančnú podporu aktivít zahŕňajúcich malé a stredné podniky.

S cieľom posilniť spoluprácu s ukrajinskými subjektmi sa obe inštitúcie dohodli, že náklady spojené s testovaním na Ukrajine budú oprávnené na financovanie z ERF.

Uvedené dohody ešte musia byť formálne prijaté europarlamentom aj Radou EÚ predtým, ako nadobudnú účinnosť.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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