Inštitúcie EÚ sa dohodli na metóde výpočtu emisií z dopravy
Po politickej dohode europarlamentu a Rady EÚ obe inštitúcie formálne prijmú nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku EÚ.
Autor TASR
Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privíta politickú dohodu, ktorú v stredu (5. 11.) dosiahli členské štáty (Rada EÚ) a Európsky parlament o návrhu iniciatívy CountEmissionsEU. Uvedená iniciatíva stanovuje jednotnú metódu výpočtu emisií skleníkových plynov z osobnej a nákladnej dopravy, informuje spravodajca TASR.
Minister dopravy Dánska Thomas Danielsen v mene krajiny predsedajúcej v Rade EÚ oznámil, že vďaka tejto dohode budú mať európski občania a podniky lepší prehľad o emisiách skleníkových plynov tvorených dopravnými službami, ktoré využívajú. Dodal, že dopravcovia na základe tejto jednotnej, celosvetovo harmonizovanej normy budú môcť započítavať svoje emisie.
Eurokomisár pre dopravu Apostolos Tzitzikostas v správe pre médiá skonštatoval, že CountEmissionsEU prináša jasnosť, ktorú dopravný sektor EÚ potrebuje na dosiahnutie zvýšenej efektívnosti a skutočného zníženia emisií.
„Používaním jednotnej metodiky a ponukou nástrojov pre podniky umožňujeme prijímať informované rozhodnutia vo všetkých druhoch dopravy. To pomáha cestujúcim, prepravcom, kupujúcim a verejným obstarávateľom robiť rozhodnutia o nižších emisiách uhlíka a podporuje spoločnosti pri zlepšovaní ich prevádzkovej výkonnosti,“ uviedol komisár.
V súčasnosti mnohé dopravné služby merajú emisie skleníkových plynov, ale často sa od nich vyžaduje, aby používali rôzne metódy a preto započítavanie emisií skleníkových plynov môže byť pre nich zložitou úlohou. Pre spotrebiteľov je zas ťažké zistiť, ktorá služba je naozaj ekologickejšia.
Dohoda medzi inštitúciami EÚ zavádza spoločnú metódu výpočtu emisií skleníkových plynov založenú na globálnej norme pre služby nákladnej aj osobnej dopravy na základe zásady „od zdroja ku kolesám“. Podľa tejto zásady sa zohľadňujú všetky emisie skleníkových plynov, ktoré vznikli počas celého procesu výroby paliva, od ťažby až po jeho použitie prepravnou službou. Aby sa predišlo zbytočnej administratívnej záťaži, pre dopravcov sa prijal jednoduchý jednotný rámec.
Po politickej dohode europarlamentu a Rady EÚ obe inštitúcie formálne prijmú nariadenie, ktoré nadobudne účinnosť 20 dní po zverejnení v úradnom vestníku EÚ. Ustanovenia nariadenia sa začnú vykonávať 48 mesiacov po nadobudnutí jeho účinnosti.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)