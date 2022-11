Inštitúcie EÚ sa dohodli na nariadení o bezpečnosti výrobkov

Brusel 29. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok privítala predbežnú politickú dohodu dosiahnutú v pondelok (28. 11.) medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ o nariadení o všeobecnej bezpečnosti výrobkov. Nariadenie navrhla eurokomisia v júni 2021.



Dohoda medzi inštitúciami EÚ poskytne nové pravidlá, ktoré zaistia, aby sa spotrebiteľom v EÚ predávali iba bezpečné nepotravinové výrobky bez ohľadu na to, či sa predávajú v obchodoch alebo na online trhoch a či sa vyrábajú v EÚ alebo inde.



Nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (GPSR) má za cieľ riešiť najmä výzvy v oblasti bezpečnosti výrobkov pri online nakupovaní. Komisia pripomenula, že v roku 2021 si až 73 % spotrebiteľov kupovalo výrobky online.



Nariadenie sa bude zaoberať aj rizikami súvisiacimi s novými technologickými produktmi, ako sú riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti, a zavedie pravidlá bezpečnosti produktov pre online trhy.



Nové pravidlá sú zosúladené a konzistentné so zákonom o digitálnych službách (DSA).



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá uviedla, že spotrebitelia majú právo vedieť, že používajú bezpečné výrobky. "Na trhu Únie zostáva príliš veľa nebezpečných výrobkov, pričom ročné škody spôsobené nimi sa odhadujú na 11,5 miliardy eur," vysvetlila.



Podľa slov eurokomisára pre spravodlivosť Didier Reynders uvedená dohoda posúva Európanov o krok bližšie k silnejšiemu a bezpečnejšiemu jednotnému trhu pre spotrebiteľov, čo bude prospešné pre všetkých.



"Nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov zabezpečí rovnaké podmienky pre všetky spoločnosti, ktoré predávajú spotrebiteľom v EÚ, poskytne jasné pravidlá pre všetky podniky a umožní lepšie presadzovanie práva zo strany orgánov," opísal situáciu Reynders. Dodal, že napríklad spoločnosti z tretích krajín, ktoré vyvážajú výrobky do EÚ, budú musieť určiť zodpovednú kontaktnú osobu v EÚ a týmto spôsobom budú priamo zodpovedať za bezpečnosť výrobkov, ktoré uvádzajú na vnútorný trh.



Vnútroštátne orgány dohľadu nad trhom budú môcť nariadiť online predajcom, aby bezodkladne odstránili ponuky nebezpečných výrobkov zo svojich stránok alebo k nim znemožnili prístup, najneskôr do dvoch pracovných dní od upozornenia.



Spotrebitelia budú jasne informovaní o svojom práve na opravu, výmenu alebo primerané vrátenie peňazí (aspoň vo výške pôvodnej ceny). Budú mať tiež právo podávať sťažnosti alebo podať kolektívne žaloby. Systém rýchleho varovania pre nebezpečné výrobky (portál Safety Gate) sa zmodernizuje, aby bolo možné účinnejšie odhaliť nebezpečné výrobky a aby bol prístupnejší pre osoby so zdravotným postihnutím.



Pondelňajšiu politickú dohodu medzi vyjednávačmi ešte musia oficiálne podporiť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín (Rada EÚ).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)