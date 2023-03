Inštitúcie EÚ sa dohodli na návrhu nariadenia o zelených dlhopisoch

Brusel 1. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu privítala politickú dohodu dosiahnutú v utorok medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a švédskeho predsedníctva v Rade EÚ o návrhu nariadenia o európskych zelených dlhopisoch.



Toto nariadenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou Európskej zelenej dohody, vytvorí dobrovoľný štandard vysokej kvality EÚ pre zelené dlhopisy.



Európsky štandard pre zelené dlhopisy (EUGBS) bude k dispozícii spoločnostiam a verejným subjektom, ktoré chcú získať finančné prostriedky na kapitálových trhoch na financovanie svojich zelených investícií pri splnení prísnych požiadaviek na udržateľnosť.



Emitenti EUGBS by museli najmä zabezpečiť, aby sa aspoň 85 % finančných prostriedkov získaných dlhopisom pridelilo na ekonomické činnosti, ktoré sú v súlade s nariadením o taxonómii. To investorom umožní ľahšie posúdiť, porovnať a dôverovať, že ich investície sú udržateľné.



Eurokomisárka pre finančné služby, finančnú stabilitu a úniu kapitálových trhov Mairead McGuinnessová v správe pre médiá uviedla, že trh so zelenými dlhopismi, ktorý vedie Európa a európski emitenti, sa stáva dôležitým zdrojom financovania pre spoločnosti, ktoré potrebujú financovať rozsiahle investície šetrné ku klíme, ako je obnoviteľná energia, čistá doprava a energeticky efektívne budovy.



"So štandardom pre zelené dlhopisy vytvárame nový zlatý štandard dostupný pre tie spoločnosti, ktoré chcú byť v popredí prechodu na udržateľnú ekonomiku," vysvetlila komisárka.



Po dohode medzi Európskym parlamentom a Radou EÚ eurokomisia zverejní aj vzory EÚ pre emitentov iných dlhopisov s environmentálnymi cieľmi, aj keď nevyužívajú EUGBS. Používanie týchto šablón bude dobrovoľné. Prvýkrát bude existovať štandardizovaná šablóna, ktorú môžu emitenti použiť na oznamovanie informácií o taxonómii zosúladenia zelených dlhopisov, čím sa zníži administratívna záťaž a neistota pre emitentov zelených dlhopisov aj pre ich investorov.



Nariadením sa tiež vytvára režim registrácie a dohľadu nad externými posudzovateľmi. Tí zohrávajú na trhu dôležitú úlohu tým, že podrobne posudzujú zelené dlhopisy a poskytujú investorom potvrdenie o ich environmentálnej spôsobilosti. Emitenti využívajúci novú EUGBS budú musieť zamestnať takýchto externých posudzovateľov v niekoľkých bodoch počas životného cyklu dlhopisov, vrátane kontroly súladu financovaných projektov s nariadením o taxonómii.