Inštitúcie EÚ sa dohodli na nových pravidlách bezpečnosti hračiek

Brusel 11. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala politickú dohodu medzi Európskym parlamentom (EP) a Radou EÚ o nových pravidlách bezpečnosti hračiek. Nové nariadenie bude lepšie chrániť spotrebiteľov, zakáže sa ním používanie škodlivých chemických látok v hračkách, ako sú PFAS, endokrinné disruptory a bisfenoly, informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že všetky hračky budú mať digitálny pas výrobku, aby sa zabránilo vstupu do EÚ nebezpečných hračiek predávaných online aj offline. V nariadení sa stanovujú prísnejšie pravidlá týkajúce sa online predaja a inšpektorom sa udeľujú väčšie právomoci na odstránenie nebezpečných hračiek z trhu, čo zabezpečí, že dovážané hračky budú pre spotrebiteľov rovnako bezpečné ako hračky vyrobené v EÚ.



Novým nariadením o bezpečnosti hračiek sa aktualizujú bezpečnostné požiadavky, ktoré musia hračky spĺňať, aby mohli byť uvedené na jednotný trh v EÚ bez ohľadu na to, či sú vyrobené v Únii alebo inde.



Dohoda medzi inštitúciami EÚ stanovuje, že okrem látok, ktoré sú už zakázané, nové nariadenie zakáže aj používanie chemických látok, ktoré ovplyvňujú endokrinný systém (endokrinné disruptory) alebo dýchací systém, a tiež látok, ktoré môžu vyvolať kožné alergie alebo sú toxické pre konkrétny orgán. Takisto sa zakáže používanie nebezpečných bisfenolov a perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) v hračkách.



Nové nariadenie bude od všetkých hračiek vyžadovať, aby mali digitálny pas výrobku vo formáte nosiča údajov, ako je napríklad QR kód, cez ktorý sa ľahko overí súlad s predpismi a ďalšie informácie. Dovozcovia budú musieť predkladať digitálne pasy výrobkov na hraniciach EÚ, a to aj v prípade hračiek predávaných online. Digitálne pasy výrobkov uľahčia kontroly hračiek vnútroštátnymi inšpektormi.



Dohodu o nových pravidlách bezpečnosti hračiek ešte musia formálne schváliť členské štáty (Rada EÚ) a europarlament. Účinnosť nadobudne po 20 dňoch od jej zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)