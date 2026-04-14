Inštitúcie EÚ sa dohodli na opatrení na ochranu oceliarskeho sektora
Nové opatrenie stanovuje bezcolné kvóty na 18,3 milióna ton ročne s clom mimo kvóty stanoveným na 50 % pre 30 kategórií oceľových výrobkov dovážaných do EÚ.
Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu, ktorú v stredu večer (13.4.) dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu a Rady EÚ (členské štáty) o opatrení na ochranu oceliarskeho sektora EÚ pred globálnou nadmernou kapacitou. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že dohoda znamená „zásadný krok“ k zabezpečeniu dlhodobej životaschopnosti strategického európskeho priemyslu.
Nové opatrenie stanovuje bezcolné kvóty na 18,3 milióna ton ročne s clom mimo kvóty stanoveným na 50 % pre 30 kategórií oceľových výrobkov dovážaných do EÚ. Zavádza tiež požiadavku „taviť a naliať“ na zlepšenie sledovateľnosti a transparentnosti dodávateľského reťazca ocele v EÚ.
Opatrenie sa bude vzťahovať na výrobky dovážané zo všetkých krajín okrem krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) – tie budú aj naďalej podliehať požiadavkám „taviť a naliať“. Dohodnuté znenie odráža všetky kľúčové prvky návrhu EK z októbra 2025.
Uvedené opatrenie má riešiť negatívne obchodné účinky globálnej nadmernej kapacity ocele – ktorá by mala do roku 2027 dosiahnuť 721 miliónov ton, čo je viac ako päťnásobok ročnej spotreby ocele v EÚ. Dohoda euroinštitúcií má zároveň ochrániť 2,5 milióna pracovných miest v Únii spojených s výrobou ocele a podporiť ciele v oblasti dekarbonizácie.
Dohodnuté nové opatrenie nahradí existujúce ochranné opatrenie EÚ pre oceľ, ktoré od roku 2018 zaviedlo systém colných kvót (TRQ) na 28 kategórií výrobkov, čo umožňuje bezcolný dovoz do určitého limitu predtým, ako sa uplatní 50-percentné clo.
Znenie návrhu, na ktorom sa dohodli EP a Rada EÚ, bude v nasledujúcich týždňoch posudzované na formálne prijatie poslancami europarlamentu a ministrami členských krajín s cieľom zabezpečiť jeho nadobudnutie účinnosti od 1. júla 2026. V ten deň skončí platnosť súčasného ochranného opatrenia pre oceľ.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
