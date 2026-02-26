< sekcia Ekonomika
Inštitúcie EÚ sa dohodli na posilnení fondu na prispôsobenie sa global
Fond prispieva k vytváraniu dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho hospodárstva.
Autor TASR
Brusel 26. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala politickú dohodu, ktorú dosiahli Európsky parlament (EP) a členské štáty (Rada EÚ) o jej návrhu na posilnenie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na pomoc pracovníkom, ktorí prišli o zamestnanie (EGF). Informuje o tom spravodajca TASR.
EGF je nástroj solidarity EÚ pre pracovníkov, ktorí prišli o prácu v dôsledku rozsiahlej reštrukturalizácie, napríklad pri zatvárení tovární alebo pre konkurz spoločnosti, ktorá ktorá nie je schopná splácať svoje záväzky voči veriteľom.
Fond prispieva k vytváraniu dynamickejšieho a konkurencieschopnejšieho európskeho hospodárstva. Pomáha pracovníkom tým, že zlepšuje ich zručnosti, uľahčuje im hľadanie nových pracovných miest a ponúka im prispôsobené balíky služieb - pracovníci dostávajú personalizovanú podporu na získanie zručností potrebných na prechod na nové úlohy alebo pracovné miesta.
Od roku 2007 EGF zasiahol v 186 prípadoch a vyčlenil 727 miliónov eur na pomoc 181.167 zamestnancom v 20 rôznych členských štátoch EÚ. Podľa údajov eurokomisie za roky 2023 - 2024 si 81 % prepustených pracovníkov našlo nové zamestnanie do 18 mesiacov od získania podpory cez EGF.
Medzi hlavné zlepšenia v rámci revidovaného EGF patrí predbežná podpora pre ohrozených pracovníkov. To znamená, že firmy, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou, môžu požiadať o pomoc z EGF pre zamestnancov, ktorým hrozí strata zamestnania, čím sa zabezpečí včasná intervencia ešte pred tým, ako dôjde k ich prepusteniu.
Fond teraz takisto uľahčí zvyšovanie úrovne zručností v európskych spoločnostiach, ktoré prechádzajú reštrukturalizáciou, čo povedie ku kvalitnejším pracovným miestam. Podpora z EGF zahŕňa vzdelávanie, odbornú prípravu v oblasti zručností a poradenstvo pri prechode na nové úlohy a kariéru.
Politickú dohodu na úrovni vyjednávačov musia Európsky parlament aj Rada EÚ ešte formálne prijať. Po jej prijatí môžu spoločnosti požiadať členské štáty, aby požiadali o podporu z EGF pre dotknutých zamestnancov v súlade s už revidovanými pravidlami, ktoré sa budú uplatňovať do konca roka 2027, keď uplynie platnosť súčasného EGF.
Komisia v apríli 2025 navrhla rozšíriť rozsah pôsobnosti EGF ako hlavnú iniciatívu svojho akčného plánu pre európsky automobilový priemysel a akčného plánu pre európsky oceliarsky a kovospracujúci priemysel. Nové pravidlá sú v súlade s cieľmi Únie zručností a Kompasu pre európsku konkurencieschopnosť.
