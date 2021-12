Inštitúcie EÚ sa dohodli na predĺžení roamingu do roku 2032

Brusel 9. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala politickú dohodu o novom nariadení o roamingu, ku ktorej v noci zo stredy na štvrtok dospel Európsky parlamentu a členské štáty EÚ. Nové nariadenie do roku 2032 predĺži systém, v rámci ktorého občanom nemožno účtovať dodatočné poplatky za volania alebo dáta použité počas cestovania v rámci EÚ, a prinesie aj nové výhody.



Občania bez obáv z vysokých faktúr budú môcť aj naďalej volať, posielať správy a využívať mobilné dáta počas cestovania v rámci EÚ. Bez ďalších nákladov a v rovnakej kvalite ako doma.



Výkonná podpredsedníčka EK pre digitalizáciu Margrethe Vestagerová pripomenula, že občania EÚ využívajú výhody zrušenia roamingových poplatkov od roku 2017. "Zabezpečili sme platnosť týchto výhod na ďalších 10 rokov, aby sme pri cestovaní v EÚ zostali pripojení a mohli telefonovať, posielať správy a surfovať na internete bez ďalších nákladov," opísala situáciu.



V nadväznosti na návrh EK z februára 2021 nové pravidlá predĺžia platnosť výhod roamingu za vnútroštátne ceny pre cestujúcich do roku 2032 a zavedú ďalšie výhody a záruky pre spotrebiteľov.



Spotrebitelia budú mať počas cestovania možnosť využívať roamingové služby v rovnakej kvalite ako doma, a to aj roamingové služby 5G, keď budú k dispozícii.



Po novom sú operátori povinní informovať svojich zákazníkov o tom, že pri vycestovaní do zahraničia môžu byť nútení kontaktovať čísla zákazníckych služieb, asistenčné pracoviská alebo poisťovne a platiť za tieto služby.



Cestujúcim hrozia vysoké faktúry, keď sa ich telefón pripojí k iným ako pozemským sieťam, napríklad na palube lietadla alebo na lodi. Nové nariadenie zaručuje lepšie informovanie a automatické prerušenie takýchto služieb, keď výška faktúry dosiahne 50 eur alebo iný vopred stanovený limit. Operátori môžu ponúkať možnosť nepoužívať roaming na palube lietadiel a lodí.



Nové nariadenie prináša občanom aj bezplatný a lepší prístup k tiesňovej komunikácii vrátane lokalizácie volajúceho. Do júna 2023 musia operátori informovať zákazníkov prostredníctvom textovej správy o dostupných alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám.



V novom nariadení sa stanovujú nižšie veľkoobchodné poplatky. Ide o náklady, ktoré si účtujú hosťujúci mobilní operátori výmenou za prístup do svojich sietí.



V novom nariadení sa pre dátové služby stanovujú tieto veľkoobchodné limity: 2 eurá za GB v roku 2022, 1,8 eura za GB v roku 2023, 1,55 eura za GB v roku 2024, 1,3 eura za GB v roku 2025, 1,1 eura za GB v roku 2026 a 1 euro za GB od roku 2027.



Pre hlasové služby platia tieto limity: 0,022 eura za minútu v rokoch 2022 – 2024 a 0,019 eura za minútu od roku 2025.



Pre SMS platia tieto limity: 0,004 eura za SMS v rokoch 2022 – 2024 a 0,003 eura za SMS od roku 2025.



Nižšie veľkoobchodné poplatky sú prínosom pre spotrebiteľov, keďže všetci operátori by takto mali byť schopní ponúkať konkurenčné roamingové paušály v súlade so zásadou roamingu za vnútroštátne ceny.



Pravidlá majú nadobudnúť účinnosť 1. júla 2022.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)