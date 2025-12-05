< sekcia Ekonomika
Inštitúcie EÚ sa dohodli na zmenách nariadenia EÚ o odlesňovaní
Dohoda zabezpečuje jasnosť a predvídateľnosť, pokiaľ ide o začiatok uplatňovania zmien a požiadaviek na hospodárske subjekty.
Autor TASR
Brusel 5. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) privítala v piatok predbežnú politickú dohodu, ktorú vo štvrtok večer (4. 12.) dosiahli vyjednávači Európskeho parlamentu (EP) a Rady EÚ o cielených zmenách nariadenia EÚ o odlesňovaní (EUDR). Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia spresnila, že dohoda zabezpečuje jasnosť a predvídateľnosť, pokiaľ ide o začiatok uplatňovania zmien a požiadaviek na hospodárske subjekty. Dohodnuté zmeny znížia dátovú záťaž IT systému, aby bol schopný spracovať očakávané vyhlásenia o náležitej starostlivosti a zjednodušené vyhlásenia predložené všetkými hospodárskymi subjektmi.
„Teraz musíme zabezpečiť, aby EUDR prinieslo výsledky v praxi. Globálne odlesňovanie a degradácia lesov, ktoré predstavujú desať percent celosvetových emisií skleníkových plynov, sú jednou z najnaliehavejších výziev našej doby,“ uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.
Predbežná politická dohoda obsahuje viacero kľúčových prvkov. Poskytla ďalší rok na prípravu hospodárskych subjektov pred začiatkom uplatňovania EUDR - pre veľké a stredné podniky bol začiatok uplatňovania stanovený na 30. decembra 2026; pre mikropodniky a malé podniky je to 30. jún 2027; pre mikropodniky a malých prevádzkovateľov, na ktorých sa už vzťahuje nariadenie EÚ o dreve (EUTR), toto nariadenie začne platiť 30. decembra 2026.
Inštitúcie EÚ sa zhodli na zjednodušení povinnosti pre prevádzkovateľov a obchodníkov - tí už nebudú musieť predkladať vyhlásenia o náležitej starostlivosti ani poskytovať referenčné čísla ďalej v dodávateľskom reťazci.
Zhoda je aj na zjednodušenom jednorazovom vyhlásení pre mikropodniky a malých prevádzkovateľov primárnej výroby z krajín s nízkym rizikom. Nahrádza predchádzajúcu potrebu predkladať vyhlásenia o náležitej starostlivosti v IT systéme. Ak sú požadované informácie už dostupné v databázach zriadených podľa právnych predpisov EÚ alebo členských štátov a členské štáty sprístupnia príslušné údaje v IT systéme EUDR, malí prevádzkovatelia primárnej výroby sú oslobodení od predkladania zjednodušeného vyhlásenia.
Vyjednávači tiež dohodli, že knihy, noviny a tlačené materiály budú vyradené z pôsobnosti produktov EUDR.
Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) musia ešte formálne schváliť cielené zmeny nariadenia EÚ o odlesňovaní predtým, ako revidované nariadenie nadobudne účinnosť.
Cieľom nariadenia EÚ o odlesňovaní je zabezpečiť, aby súbor kľúčových tovarov uvedených na trh EÚ už neprispieval k odlesňovaniu a degradácii lesov v EÚ a inde vo svete, lebo odlesňovanie a degradácia lesov sú dôležitými faktormi zmeny klímy a straty biodiverzity. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 bolo v dôsledku odlesňovania stratených 420 miliónov hektárov lesov, čo je plocha väčšia ako Európska únia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Komisia spresnila, že dohoda zabezpečuje jasnosť a predvídateľnosť, pokiaľ ide o začiatok uplatňovania zmien a požiadaviek na hospodárske subjekty. Dohodnuté zmeny znížia dátovú záťaž IT systému, aby bol schopný spracovať očakávané vyhlásenia o náležitej starostlivosti a zjednodušené vyhlásenia predložené všetkými hospodárskymi subjektmi.
„Teraz musíme zabezpečiť, aby EUDR prinieslo výsledky v praxi. Globálne odlesňovanie a degradácia lesov, ktoré predstavujú desať percent celosvetových emisií skleníkových plynov, sú jednou z najnaliehavejších výziev našej doby,“ uvádza sa vo vyhlásení eurokomisie.
Predbežná politická dohoda obsahuje viacero kľúčových prvkov. Poskytla ďalší rok na prípravu hospodárskych subjektov pred začiatkom uplatňovania EUDR - pre veľké a stredné podniky bol začiatok uplatňovania stanovený na 30. decembra 2026; pre mikropodniky a malé podniky je to 30. jún 2027; pre mikropodniky a malých prevádzkovateľov, na ktorých sa už vzťahuje nariadenie EÚ o dreve (EUTR), toto nariadenie začne platiť 30. decembra 2026.
Inštitúcie EÚ sa zhodli na zjednodušení povinnosti pre prevádzkovateľov a obchodníkov - tí už nebudú musieť predkladať vyhlásenia o náležitej starostlivosti ani poskytovať referenčné čísla ďalej v dodávateľskom reťazci.
Zhoda je aj na zjednodušenom jednorazovom vyhlásení pre mikropodniky a malých prevádzkovateľov primárnej výroby z krajín s nízkym rizikom. Nahrádza predchádzajúcu potrebu predkladať vyhlásenia o náležitej starostlivosti v IT systéme. Ak sú požadované informácie už dostupné v databázach zriadených podľa právnych predpisov EÚ alebo členských štátov a členské štáty sprístupnia príslušné údaje v IT systéme EUDR, malí prevádzkovatelia primárnej výroby sú oslobodení od predkladania zjednodušeného vyhlásenia.
Vyjednávači tiež dohodli, že knihy, noviny a tlačené materiály budú vyradené z pôsobnosti produktov EUDR.
Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) musia ešte formálne schváliť cielené zmeny nariadenia EÚ o odlesňovaní predtým, ako revidované nariadenie nadobudne účinnosť.
Cieľom nariadenia EÚ o odlesňovaní je zabezpečiť, aby súbor kľúčových tovarov uvedených na trh EÚ už neprispieval k odlesňovaniu a degradácii lesov v EÚ a inde vo svete, lebo odlesňovanie a degradácia lesov sú dôležitými faktormi zmeny klímy a straty biodiverzity. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) odhaduje, že v rokoch 1990 až 2020 bolo v dôsledku odlesňovania stratených 420 miliónov hektárov lesov, čo je plocha väčšia ako Európska únia.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)