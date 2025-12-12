< sekcia Ekonomika
Inštitúcie EÚ sa zhodli na pravidlách obehovej ekonomiky pre autá
Autor TASR
Brusel 12. decembra (TASR) - Vyjednávači Európskeho parlamentu a členských krajín (Rada EÚ) v piatok ráno dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách obehového hospodárstva EÚ, ktoré sa budú vzťahovať na celý životný cyklus motorových vozidiel, od návrhu až po konečné spracovanie na konci ich životnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.
Podľa dohody by všetky nové vozidlá mali byť navrhnuté tak, aby umožňovali jednoduché odstránenie čo najväčšieho počtu dielov a komponentov autorizovanými spracovateľskými zariadeniami.
Vyjednávači sa dohodli, že plasty použité v každom novom type vozidla by mali obsahovať minimálne 15 % recyklovaného plastu do šiestich rokov od nadobudnutia účinnosti pravidiel a 25 % do desiatich rokov. Dvadsať percent týchto cieľov by sa malo dosiahnuť zahrnutím plastov z už recyklovaných vozidiel alebo z dielov a komponentov odstránených z vozidiel počas fázy používania.
Inštitúcie EÚ žiadajú, aby Európska komisia po dokončení štúdií uskutočniteľnosti zaviedla ciele aj pre recyklovanú oceľ a hliník (dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia). Posúdiť by mala aj ďalšie ciele pre recyklované kritické suroviny.
Dohoda obsahuje aj súbor požiadaviek, ktoré treba splniť pri prevode vlastníctva ojazdených vozidiel bez toho, aby to zbytočne zaťažovalo občanov. Dokumentácia požadovaná pri predaji vozidla fyzickej alebo právnickej osobe hospodárskym subjektom by pozostávala buď z posúdenia, že vozidlo nie je vozidlo po skončení životnosti, alebo z platného osvedčenia o technickej spôsobilosti. Fyzická osoba by musela túto dokumentáciu poskytnúť iba v prípade, že vozidlo je vyhlásené za „ekonomicky stratené“ alebo ak sa predaj uskutoční online.
Tri roky po nadobudnutí účinnosti nových pravidiel by výrobcovia mali podliehať rozšírenej zodpovednosti výrobcu, čiže by museli hradiť náklady na zber a spracovanie vozidiel, ktoré už dosiahli koniec svojej životnosti.
Špecifické požiadavky by sa vzťahovali na povinné odstránenie určitých častí a komponentov, ako aj kvapalín, tekutín a nebezpečných látok pred ich drvením alebo zhutnením. Vnútroštátne orgány budú povinné zaviesť stratégie inšpekcie zamerané na odhaľovanie nezákonných aktivít počas zberu, spracovania a vývozu vozidiel po skončení ich životnosti.
S cieľom zabrániť nezákonnému nakladaniu s vozidlami po skončení ich prevádzky a riešiť problém nedostatku vozidiel sa vyjednávači dohodli na zákaze vývozu nepojazdných vozidiel (platný päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia). Dohoda objasňuje kritériá určujúce, kedy sa ojazdené vozidlo kvalifikuje ako vozidlo po skončení prevádzky, ako aj potrebnú dokumentáciu pre colné orgány.
Predbežnú dohodu uzavretú v piatok ešte formálne musia schváliť poslanci Európskeho parlamentu aj ministri členských štátov (Rada EÚ), kým nové pravidlá nadobudnú účinnosť.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
