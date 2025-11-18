< sekcia Ekonomika
Inštitúcie EÚ sa zhodli na revízii smernice o meracích prístrojoch
Revidované pravidlá uprednostňujú digitalizáciu a inteligentné meranie a podporujú využívanie nových plynov, ako je vodík, na pomoc pri dekarbonizácii priemyselných procesov.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Členské krajiny EÚ (Rada EÚ) a Európsky parlament v utorok dosiahli predbežnú dohodu o zmene požiadaviek na meracie prístroje predávané a uvádzané na jednotný európsky trh. Aktualizovaná smernica o meracích prístrojoch (MID) sa bude vzťahovať na nové zariadenia nevyhnutné na zelenú a digitálnu transformáciu, ako sú nabíjačky pre elektrické vozidlá, dávkovače stlačeného plynu a merače tepelnej energie. Podľa oznámenia Rady EÚ o tom informuje spravodajca TASR.
Revidované pravidlá uprednostňujú digitalizáciu a inteligentné meranie a podporujú využívanie nových plynov, ako je vodík, na pomoc pri dekarbonizácii priemyselných procesov.
Dánsky minister priemyslu, obchodu a financií Morten Bodskov v mene krajiny predsedajúcej Rade EÚ upozornil, že táto dohoda pomôže podnikom, spotrebiteľom a zelenej transformácii.
„Revízia harmonizuje pravidlá týkajúce sa nabíjačiek pre elektrické vozidlá a iné vozidlá a zabezpečuje, aby pri nabíjaní svojich automobilov dostali elektrinu, za ktorú zaplatili. Revízia je plne v súlade s prioritami dánskeho predsedníctva,“ odkázal Bodskov.
Dohoda rozširuje rozsah pôsobnosti smernice na všetky zariadenia na napájanie elektromobilov a vzťahuje sa aj na železnice, lode, plavidlá a lietadlá.
Nový text sa zaoberá požiadavkami na káble nabíjačiek, aby sa zabezpečilo, že v prípade ich poškodenia alebo krádeže sa dajú ľahko vymeniť bez ovplyvnenia výkonnosti meracích zariadení.
Obe euroinštitúcie objasnili požiadavky na zobrazovanie výsledkov merania na rôznych prístrojoch. V prípade plynomerov a elektromerov sa výsledky musia zobrazovať priamo na merači. V prípade nabíjačiek elektromobilov alebo dávkovačov stlačeného plynu používaných v doprave sa na zobrazenie údajov môže použiť aj obrazovka vozidla alebo iné zariadenie koncového používateľa (smartfón). Tieto ustanovenia zabezpečujú, že cloudové riešenia sú možné aj pre inteligentné merače.
Revidovaná smernica harmonizuje kritériá posudzovania zhody pre zariadenia na premenu energie zavedením maximálnej prípustnej chyby 0,05 %.
Predbežná dohoda poskytuje členským štátom 24 mesiacov na implementáciu nových pravidiel do ich vnútroštátnej legislatívy a začne sa uplatňovať 30 mesiacov po nadobudnutí účinnosti smernice. Meracie zariadenia, ktoré sú v súlade so súčasnými právnymi predpismi, sa budú môcť uvádzať na trh, kým nezačne platiť nová smernica. Národné certifikáty pre meracie zariadenia vydané pred schválením týchto zmien zostanú platné maximálne 12 rokov po nadobudnutí účinnosti zmenenej smernice.
Nabíjačky elektriny a dávkovače kompresného plynu (dva nové prvky smernice) budú mať dlhšie prechodné obdobie na zavedenie do národnej legislatívy (48 mesiacov), aby sa administratíva a priemysel mohli pripraviť na nové pravidlá.
Predbežnú dohodu ešte musia schváliť a formálne prijať obe inštitúcie EÚ.
Smernica o meracích prístrojoch bola vytvorená v roku 2004 a aktualizovaná v roku 2014.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
