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Inštitúcie EÚ sa zhodli na rýchlejších povoleniach pri čistej energii
Cieľom je podporiť ich zavádzanie v Európskej únii, posilniť energetickú bezpečnosť EÚ a zabezpečiť, aby európska energetická sieť bola vhodná na dosiahnutie klimatickej neutrality.
Autor TASR
Brusel 18. novembra (TASR) - Írske predsedníctvo v Rade EÚ a Európsky parlament v stredu dosiahli dohodu o urýchlení postupov udeľovania povolení pre projekty čistej energie, čiže projekty obnoviteľných zdrojov energie, elektrické siete a zásobníky energie. Cieľom je podporiť ich zavádzanie v Európskej únii, posilniť energetickú bezpečnosť EÚ a zabezpečiť, aby európska energetická sieť bola vhodná na dosiahnutie klimatickej neutrality, informuje spravodajca TASR.
Smernica o udeľovaní povolení je súčasťou legislatívneho balíka o európskych prenosových sieťach, ktorého cieľom je modernizovať a rozšíriť európsku energetickú infraštruktúru.
Táto smernica mení smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, smernicu o trhu s elektrinou a smernicu o trhu s plynom.
Írsky minister pre klímu, energetiku a životné prostredie Darragh O'Brien v mene írskeho predsedníctva v správe pre médiá pripomenul, že dohodou o smernici o povoľovaní euroinštitúcie dokončili prvú polovicu balíka o európskych sieťach a napĺňajú ambície plánu „Jedna Európa, jeden trh“.
„Rýchlejšie a zjednodušené povoľovanie pomôže urýchliť elektrifikáciu v Európe. Potrebujeme infraštruktúru sietí pre čistú, cenovo dostupnú a domácu energiu na prelomenie našej závislosti od dovážaných fosílnych palív,“ vysvetlil O'Brien.
Spoluzákonodarcovia sa dohodli na zrýchlení a transparentnosti postupov udeľovania povolení, odstránení zbytočných prieťahov a zefektívnení lehôt na schvaľovanie a pripojenie projektov obnoviteľných zdrojov energie, zariadení na skladovanie energie a nabíjacích staníc do siete a na povoľovanie novej infraštruktúry pre elektrinu a plyn.
Členské štáty budú môcť uprednostniť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a elektrických sietí na základe predpokladu, že ide o prvoradý verejný záujem. Dohoda ponecháva členským štátom právomoc neuplatňovať túto zásadu s cieľom chrániť záujmy bezpečnosti, obrany a kultúrneho dedičstva.
Dohoda stanovuje zriadenie jednotných digitálnych portálov alebo prepojených portálov na príslušnej administratívnej úrovni pre postupy udeľovania povolení. Portály urýchlia a zjednodušia žiadosti o povolenia a poskytnú žiadateľom jednotný prístupový bod.
Táto dohoda zároveň stanovuje zásady pre zapojenie občanov do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie: medzi ne patrí podpora dialógu prostredníctvom dobrovoľného určenia nezávislého sprostredkovateľa a spravodlivé rozdelenie prínosov s miestnymi komunitami, ktoré sú hostiteľmi projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s inštalovanou kapacitou nad 7 MW.
Predbežnú dohodu ešte musí formálne schváliť Rada EÚ (členské štáty) a europarlament v pléne. Členské štáty budú mať 1,5 roka na to, aby začlenili ustanovenia smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Smernica o udeľovaní povolení je súčasťou legislatívneho balíka o európskych prenosových sieťach, ktorého cieľom je modernizovať a rozšíriť európsku energetickú infraštruktúru.
Táto smernica mení smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, smernicu o trhu s elektrinou a smernicu o trhu s plynom.
Írsky minister pre klímu, energetiku a životné prostredie Darragh O'Brien v mene írskeho predsedníctva v správe pre médiá pripomenul, že dohodou o smernici o povoľovaní euroinštitúcie dokončili prvú polovicu balíka o európskych sieťach a napĺňajú ambície plánu „Jedna Európa, jeden trh“.
„Rýchlejšie a zjednodušené povoľovanie pomôže urýchliť elektrifikáciu v Európe. Potrebujeme infraštruktúru sietí pre čistú, cenovo dostupnú a domácu energiu na prelomenie našej závislosti od dovážaných fosílnych palív,“ vysvetlil O'Brien.
Spoluzákonodarcovia sa dohodli na zrýchlení a transparentnosti postupov udeľovania povolení, odstránení zbytočných prieťahov a zefektívnení lehôt na schvaľovanie a pripojenie projektov obnoviteľných zdrojov energie, zariadení na skladovanie energie a nabíjacích staníc do siete a na povoľovanie novej infraštruktúry pre elektrinu a plyn.
Členské štáty budú môcť uprednostniť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie a elektrických sietí na základe predpokladu, že ide o prvoradý verejný záujem. Dohoda ponecháva členským štátom právomoc neuplatňovať túto zásadu s cieľom chrániť záujmy bezpečnosti, obrany a kultúrneho dedičstva.
Dohoda stanovuje zriadenie jednotných digitálnych portálov alebo prepojených portálov na príslušnej administratívnej úrovni pre postupy udeľovania povolení. Portály urýchlia a zjednodušia žiadosti o povolenia a poskytnú žiadateľom jednotný prístupový bod.
Táto dohoda zároveň stanovuje zásady pre zapojenie občanov do projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie: medzi ne patrí podpora dialógu prostredníctvom dobrovoľného určenia nezávislého sprostredkovateľa a spravodlivé rozdelenie prínosov s miestnymi komunitami, ktoré sú hostiteľmi projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie s inštalovanou kapacitou nad 7 MW.
Predbežnú dohodu ešte musí formálne schváliť Rada EÚ (členské štáty) a europarlament v pléne. Členské štáty budú mať 1,5 roka na to, aby začlenili ustanovenia smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)