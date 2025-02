Inštitúcie EÚ sa zhodli na znížení odpadu z potravín a textilu

Brusel 19. februára (TASR) - Európsky parlament (EP) a Rada Európskej únie (EÚ) v stredu ráno oznámili, že sa im podarilo dosiahnuť dočasnú dohodu o nových opatreniach na predchádzanie vzniku odpadu z potravín a textilu a znižovanie tohto druhu odpadu v celej EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Vyjednávači oboch inštitúcií EÚ sa dohodli na zavedení záväzných cieľov zníženia potravinového odpadu, ktoré sa majú splniť na národnej úrovni do 31. decembra 2030. To znamená desaťpercentné zníženie odpadu v spracovaní a výrobe potravín a 30-percentné zníženie na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach.



Tieto ciele sa vypočítajú v porovnaní s množstvom odpadu vytvoreným ako ročný priemer v rokoch 2021 až 2023.



Europarlament presadil, že krajiny EÚ budú musieť prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby hospodárske subjekty, ktoré pomáhajú predchádzať tvorbe potravinového odpadu (určí ich každá členská krajina), uľahčili darovanie nepredaných potravín, ktoré sú bezpečné pre ľudskú spotrebu.



Dohoda predvída, že krajiny EÚ budú musieť zaviesť systémy zodpovednosti výrobcov, prostredníctvom ktorých by výrobcovia textílií v štátoch EÚ po 30 mesiacoch od nadobudnutia účinnosti tejto smernice museli hradiť náklady na ich zber, triedenie a recykláciu. Platiť to bude pre všetkých výrobcov vrátane tých, ktorí používajú nástroje elektronického obchodu, bez ohľadu na to, či sú usadení v krajine EÚ alebo mimo Únie. Pre mikropodniky tieto požiadavky začnú platiť o rok neskôr.



Nové pravidlá by sa vzťahovali na výrobky ako odevy a doplnky, obuv, prikrývky, posteľnú a kuchynskú bielizeň, záclony, klobúky. EP presadzuje, aby to platilo aj pre výrobcov matracov.



Po uzavretí dočasnej dohody medzi euroinštitúciami sa teraz očakáva, že Rada EÚ formálne prijme svoju pozíciu, ktorú potom môže schváliť europarlament.



Poľská ministerka pre klímu a životné prostredie Paulina Hennigová-Klosková v mene predsedníctva v Rade EÚ zdôraznila, že dohoda o odpadovom textile predstavuje významný krok smerom k silnému, obehovému a konkurencieschopnému hospodárstvu EÚ, pričom sa dodržiava zásada "znečisťovateľ platí".



EP v správe pre médiá pripomenul, že každý rok sa v Únii vyprodukuje takmer 60 miliónov ton potravinového odpadu (132 kg na osobu) a 12,6 milióna ton textilného odpadu. Len oblečenie a obuv predstavujú 5,2 milióna ton odpadu, čo zodpovedá 12 kg odpadu na osobu každý rok. Podľa odhadov menej ako jedno percento všetkých textílií na celom svete sa recykluje na nové produkty.



Európska komisia v júli 2023 navrhla revíziu pravidiel EÚ o odpade zameranú na potravinový a textilný odpad. Podľa existujúcich pravidiel mali členské krajiny EÚ už od 1. januára 2025 povinnosť zaviesť separovaný zber textilu.