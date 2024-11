Inštitút: Aktivita vo výrobnom sektore USA klesla na najnižšiu úroveň

Washington 1. novembra (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore pokračovala minulý mesiac v poklese, tempo poklesu sa pritom nečakane zrýchlilo a aktivita dosiahla najnižšiu úroveň za viac než rok. Uviedol to v piatok Inštitút pre riadenie zásob (ISM), ktorého údaje zverejnila agentúra DPA.



Index nákupných manažérov ISM pre americký výrobný sektor dosiahol v októbri 46,5 bodu oproti septembrovej úrovni 47,2 bodu. To znamená zrýchlenie poklesu v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.



Októbrová hodnota indexu tak bola najnižšia od júla 2023. V danom mesiaci zaznamenala rovnako 46,5 bodu. Výsledky zároveň zaostali za očakávaniami analytikov, ktorí počítali s miernym spomalením poklesu a indexom na úrovni 47,6 bodu.



Dôvodom horších než očakávaných údajov je najmä výrazné zrýchlenie poklesu v oblasti produkcie. Príslušný čiastkový index dosiahol 46,2 bodu oproti 49,8 bodu v septembri.



V poklese pokračovali aj nové objednávky, v tomto prípade sa však tempo poklesu spomalilo. Zatiaľ čo v septembri dosiahol čiastkový index 46,1 bodu, v októbri zaznamenal 47,1 bodu.



Spomalilo sa aj tempo poklesu zamestnanosti. Príslušný čiastkový index dosiahol minulý mesiac 44,4 bodu, v septembri to bolo 43,9 bodu. Na druhej strane zamestnanosť klesla v októbri piaty mesiac v rade.