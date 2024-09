Inštitút analýz: Dopad konsolidačných opatrení na ceny nemusí byť hneď

Bratislava 20. septembra (TASR) - Dosah zmien na vnútornom trhu na ceny tovarov nemusí byť okamžitý. Môže byť rozložený do pomerne dlhého obdobia, pričom sa môže začať už pred účinnosťou zmeny sadzby. Uviedol to v reakcii na nedávno predstavené konsolidačné opatrenia Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).



"Do tlaku na rast cien potravín sa premietnu aj nové dane mimo dane z pridanej hodnoty (DPH), najmä transakčná daň a zvýšenie dane z príjmu," priblížili odborníci. Tí ďalej upozornili, že okrem DPH pôsobia na ceny potravín aj iné faktory, ako napríklad vstupné náklady výrobcov alebo marketingové stratégie. Konkrétne ide napríklad o náklady na vstupné tovary, na platy zamestnancov a výdavky na energie.



Vzhľadom na to, že sa budú meniť sadzby DPH komplexne a neprichádza len k zníženiu sadzieb, ale aj k zvýšeniu na 23 %, môže byť podľa inštitútu jednou zo stratégií obchodníkov zmena pomeru marží. Tí by mohli napríklad preniesť časť marže z drogistického tovaru na niektoré potraviny, aby získali výhodu pred špecializovanými drogériami.



Na slovenskom maloobchodnom trhu s potravinami je podľa odborníkov pomerne vysoká konkurencia. "Ekonomická logika hovorí, že na takomto trhu bude vysoká miera prenosu zmeny sadzby DPH do koncových cien. Výška ziskových marží je veľmi nízka a obchodník môže zvyšovanie marže meniť len za stratu trhového podielu v prospech konkurentov," doplnil INESS.



To by mali potvrdzovať domáce aj zahraničné merania, ktoré ukazujú veľmi vysoký prenos zmien sadzieb DPH do cien potravín a iných spotrebných tovarov.