Inštitút: Atraktivitu dôchodkov by znížilo zrušenie prvej valorizácie
Zrušenie prvej valorizácie by prinieslo dlhodobú úsporu na úrovni takmer 0,14 % hrubého domáceho produktu (HDP).
Autor TASR
Bratislava 27. decembra (TASR) - Dôchodca so 40 rokmi dôchodkového poistenia a priemerným zárobkom, ktorému bol dôchodok priznaný v roku 2023, má o približne 13 % (takmer 100 eur mesačne) vyšší dôchodok než rovnaký dôchodca, ktorý do dôchodku odišiel v roku 2025. Dôvodom je vysoká inflácia, ktorá sa premietla do prvej valorizácie dôchodku. To sa prejavilo v rekordnom počte 72.000 žiadostí o predčasný dôchodok v rokoch 2023 a 2024. Upozornil na to Inštitút finančnej politiky (IFP), podľa ktorého by riešením bolo zrušenie prvej valorizácie.
„O výške dôchodku nerozhoduje len to, koľko rokov človek pracoval alebo koľko odvodov zaplatil. V posledných rokoch zásadným spôsobom rozhodovalo načasovanie odchodu do dôchodku. Aj preto v rokoch 2023 a 2024 prudko vzrástol počet žiadostí o predčasný dôchodok - bolo ich podaných toľko, koľko by sa za normálnych okolností nazbieralo až za päť rokov,“ upozornil IFP. Dôsledok bol podľa analytikov citeľný aj pre verejné financie, keď sa v roku 2024 saldo zhoršilo o viac než 500 miliónov eur.
Prvá valorizácia prudko zvýšila v rokoch 2023 a 2024 aj úroveň predčasného dôchodku. V roku 2024 bola prvá valorizácia 14,5 % a rast priemernej mzdy v hospodárstve na rok 2025 na úrovni 5,5 %. Ak by jednotlivec, ktorý by dovŕšil dôchodkový vek v máji 2025, požiadal o predčasný dôchodok už v decembri 2024, ten by mu bol krátený o 3,5 % a pri priznaní zvalorizovaný o 14,5 %. Krátenie dôchodku o 3,5 % odráža fakt, že odišiel do dôchodku o pol roka skôr a dôchodok bude poberať dlhšie. Začiatkom roka 2025 by sa mu následne uplatnila bežná valorizácia o 2,1 %.
Naopak, ak by rovnaký človek počkal do dovŕšenia svojho dôchodkového veku, jeho dôchodok by vďaka rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) vzrástol o 5,5 % a o 2,1 % za prvú valorizáciu, teda rovnako ako pri predčasnom dôchodku zvalorizovanom od 1. januára. Dôchodok by mu zvýšili aj dodatočne odpracované mesiace v porovnaní so skorším odchodom. „Vo výsledku by však jeho dôchodok bol približne o 3,5 % nižší napriek tomu, že odišiel do dôchodku o šesť mesiacov neskôr a bude ho poberať kratšie,“ priblížil IFP.
Dlhodobo najvyšší dôchodok získali podľa IFP ľudia odchádzajúci do dôchodku v rokoch 2023 a 2024. V reálnom vyjadrení získal modelový dôchodca odchádzajúci v roku 2023 o približne 90 eur vyšší dôchodok ako dôchodca, ktorému bol dôchodok priznaný v roku 2021. Reálne dôchodky z týchto dvoch rokov sú dokonca trvalo vyššie ako dôchodok priznaný o päť rokov neskôr, v roku 2029.
Aby bolo možné predísť ďalším hromadným odchodom do predčasného dôchodku, bolo by podľa analytikov vhodné zvážiť súčasný spôsob výpočtu novopriznaných dôchodkov, prípadne nastavenie podmienok odchodu do predčasného dôchodku a technického nastavenia valorizácie.
Alternatívnym komplexnejším riešením by bolo spojiť zrušenie prvej valorizácie s klauzulou, podľa ktorej by v situácii, kedy valorizácia dôchodkov prekročí rast priemernej mzdy v hospodárstve, bola ADH dočasne zvýšená rovnakým percentom. V ďalšom období by však rástla len tempom dôchodcovskej inflácie. Takáto úprava by zabránila tomu, aby novopriznané dôchodky mohli v reálnych cenách medziročne poklesnúť.
Zrušenie prvej valorizácie by prinieslo dlhodobú úsporu na úrovni takmer 0,14 % hrubého domáceho produktu (HDP). V prípade zrušenia prvej valorizácie by sa fiškálny vplyv prejavoval postupne, keďže opatrenie by sa týkalo len novopriznaných dôchodkov.
