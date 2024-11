Inštitút: Centrálne banky vo V4 uvoľňujú menovú politiku, okrem Poľska

Bratislava 18. novembra (TASR) - Centrálne banky Českej republiky a Maďarska tento rok osemkrát znížili základné úrokové sadzby. Európska centrálna banka (ECB), ktorej menová politika sa týka aj Slovenska ako jediného člena eurozóny z regiónu Vyšehradskej štvorky (V4), trikrát. Poľsko ich nezmenilo od októbra 2023. Argumentuje vysokou jadrovou infláciou, hoci je najnižšia z V4. V aktuálnom prehľade na to poukázal Inštitút stratégií a analýz (ISA).



Jadrová inflácia, ktorá nezohľadňuje príliš pohyblivé ceny energií a potravín, bola v septembri v Poľsku na úrovni 3,7 %, v Maďarsku 5,6 %. Z dostupných októbrových odhadov Eurostatu bola na Slovensku 4,3 % a v eurozóne 2,7 %.



Cenovú stabilitu strážia centrálne banky, nástrojom je zmena základnej úrokovej sadzby. Tá je v Poľsku v súčasnosti na úrovni 5,75 %, ak by zostala dlhodobo nezmenená, rast ekonomiky by bol v roku 2026 podľa odhadov PKO Bank Polski nižší o 2 percentuálne body (p. b.) oproti scenáru s postupným uvoľňovaním sadzieb. Ich prvý pokles analytici očakávajú v 2. polroku 2025, avizoval ISA.



Inštitút pripomenul, že maďarská centrálna banka znížila základný úrok tento rok už osemkrát na aktuálnych 6,25 %. Ešte v septembri 2022 bol pritom na úrovni 13 %, čo bol 22-ročný rekord. Podobne výrazne znížila sadzby národná banka v Česku, kde je základná sadzba v súčasnosti 4 %.



"Európska centrálna banka naposledy upravovala referenčnú sadzbu v októbri na 3,25 %. Ďalšie znižovanie sadzieb by mohlo prísť v decembri," doplnil ISA.