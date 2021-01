Inštitút DIW: EÚ by mala urýchlene iniciovať rokovania o dohode s USA

Berlín 24. januára (TASR) - Nemecký inštitút pre ekonomický výskum DIW navrhuje, aby Európa urýchlene iniciovala rokovania o novej obchodnej dohode s USA.



"Náhrada dohody TTIP (Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo), ktorú sa nepodarilo uzatvoriť, by posilnila pozíciu Európy voči Číne," uviedol šéf DIW Marcel Fratzscher v rozhovore pre denník Augsburger Allgemeine.



"Mali by sme sa dohodnúť s novou americkou administratívou čo s Čínou. Preto by sa Európa mala sústrediť na novú obchodnú dohodu s USA, v ktorej by sme predložili spoločné štandardy, ktoré potom budú globálne záväzné," povedal.



Fratzscher kritizoval investičnú dohodu medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou, ktorej text bol zverejnený v piatok (22. 1.). "Dohoda s Čínou je dôležitá, ale Čína hrá podľa vlastných pravidiel." Najlepšou stratégiou pre Európu podľa neho je "presadzovanie vlastných záujmov v globálnom systéme konkurencie v rámci silného transatlantického partnerstva".