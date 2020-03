Inštitút DIW: Koronavírus stlačí ekonomiku Nemecka do recesie

Berlín 19. marca (TASR) - Šírenie nového koronavírusu masívne zasiahne nemeckú ekonomiku, a to minimálne v nasledujúcich dvoch kvartáloch. Uviedol to vo štvrtok nemecký ekonomický inštitút DIW, ktorý očakáva, že ekonomika tento rok zaznamená pokles.



DIW uviedol, že predpokladá pokles nemeckej ekonomiky v tomto roku o 0,1 %. Prognóza je pritom založená na optimistickom scenári v tvare písmena V, ktorý znamená, že po prudkom poklese podnikateľskej aktivity bude ku koncu roka nasledovať prudké zotavenie.



Podľa inštitútu však recesia môže byť omnoho hlbšia, ak by neistota medzi podnikmi a spotrebiteľmi, ktorú vyvolalo rozšírenie koronavírusu do Európy, pretrvávala dlhší čas.