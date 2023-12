Inštitút DIW zhoršil odhad rastu nemeckej ekonomiky na dva roky

Berlín 14. decembra (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút DIW zhoršil odhad vývoja nemeckej ekonomiky v najbližších dvoch rokoch. Uviedol, že po tom, ako vláda upravila rozpočet na budúci rok, v rámci ktorého zredukovala podporu priemyslu, počíta iba so slabým rastom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



DIW odhaduje, že po tohtoročnom poklese ekonomiky o 0,3 % by nemecký hrubý domáci produkt (HDP) mal v roku 2024 vzrásť o 0,6 %. V ďalšom roku očakáva, že rast sa zrýchli na 1 %. Aj keď inštitút stále počíta s oživením, jeho tempo bude podľa najnovších prognóz omnoho slabšie, než to vyzeralo pred rozpočtovou krízou. Ešte pred tromi mesiacmi DIW predpokladal, že v obidvoch budúcich rokoch zaznamená ekonomika rast o 1,2 %.



Nemeckej ekonomike pomáha spomaľujúca sa inflácia a zvyšovanie kúpnej sily, dodal DIW. Avšak škrty v takzvanom klimatickom a transformačnom fonde určenom na pomoc firmám pri nákladnom prechode na zelenšiu produkciu, ktoré vláda musela urobiť po rozhodnutí Ústavného súdu, sa nepriaznivo odrazia na vývoji ekonomiky v nasledujúcich dvoch rokoch.



Ústavný súd v novembri rozhodol, že vládna koalícia porušila dlhové pravidlá zakotvené v ústave, keď previedla nevyužitých 60 miliárd eur určených na podporu ekonomiky počas pandémie nového koronavírusu do klimatického a transformačného fondu. Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa koalícia tento týždeň nakoniec dohodla, že výdavky fondu klesnú na budúci rok o 12 miliárd eur a v rozpočtovom pláne do roku 2027 o 45 miliárd eur.