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Inštitút DIW zlepšil tohtoročný výhľad nemeckej ekonomiky

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Po silnej prvej polovici roka možno očakávať, že hrubý domáci produkt sa za celý rok 2026 zväčší o 1,2 %, oznámil inštitút.

Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW) predpovedá výrazné zrýchlenie rastu najväčšej európskej ekonomiky. Po silnej prvej polovici roka možno očakávať, že hrubý domáci produkt sa za celý rok 2026 zväčší o 1,2 %, oznámil inštitút v stredu. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s júnovou prognózou, ktorá predpokladala iba minimálny rast o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zlepšený výhľad odráža posilnenie exportu, ako aj skutočnosť, že energetický šok vyvolaný vojnou medzi USA a Iránom mal menej závažné dôsledky, než sa očakávalo, uviedol DIW. „Nemecká ekonomika sa nachádza pred možnou zmenou trendu smerom k silnejšiemu rastu v nasledujúcich dvoch rokoch,“ uviedol prezident berlínskeho inštitútu Marcel Fratzscher. Rastový impulz podľa neho odráža najmä verejné výdavky.

„Približne 70 % tohtoročného hospodárskeho rastu možno pripísať verejnej spotrebe a investíciám,“ vysvetlil ekonóm. Okrem rastúcich výdavkov na zdravotníctvo, opatrovateľskú starostlivosť a dôchodky podporu prinášajú aj vyššie investície v oblasti infraštruktúry a obrany, dodal.

Oživenie však zostáva krehké, keďže „súkromné investície naďalej nestačia na udržateľné posilnenie konkurencieschopnosti a inovačných kapacít Nemecka,“ upozornil Fratzscher. Zdrojom obáv sú aj pretrvávajúce globálne neistoty, podľa ekonóma napriek tomu existujú dôvody na „opatrný optimizmus“.
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