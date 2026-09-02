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Inštitút DIW zlepšil tohtoročný výhľad nemeckej ekonomiky
Po silnej prvej polovici roka možno očakávať, že hrubý domáci produkt sa za celý rok 2026 zväčší o 1,2 %, oznámil inštitút.
Autor TASR
Berlín 2. septembra (TASR) - Nemecký inštitút pre hospodársky výskum (DIW) predpovedá výrazné zrýchlenie rastu najväčšej európskej ekonomiky. Po silnej prvej polovici roka možno očakávať, že hrubý domáci produkt sa za celý rok 2026 zväčší o 1,2 %, oznámil inštitút v stredu. To je viac ako dvojnásobok v porovnaní s júnovou prognózou, ktorá predpokladala iba minimálny rast o 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zlepšený výhľad odráža posilnenie exportu, ako aj skutočnosť, že energetický šok vyvolaný vojnou medzi USA a Iránom mal menej závažné dôsledky, než sa očakávalo, uviedol DIW. „Nemecká ekonomika sa nachádza pred možnou zmenou trendu smerom k silnejšiemu rastu v nasledujúcich dvoch rokoch,“ uviedol prezident berlínskeho inštitútu Marcel Fratzscher. Rastový impulz podľa neho odráža najmä verejné výdavky.
„Približne 70 % tohtoročného hospodárskeho rastu možno pripísať verejnej spotrebe a investíciám,“ vysvetlil ekonóm. Okrem rastúcich výdavkov na zdravotníctvo, opatrovateľskú starostlivosť a dôchodky podporu prinášajú aj vyššie investície v oblasti infraštruktúry a obrany, dodal.
Oživenie však zostáva krehké, keďže „súkromné investície naďalej nestačia na udržateľné posilnenie konkurencieschopnosti a inovačných kapacít Nemecka,“ upozornil Fratzscher. Zdrojom obáv sú aj pretrvávajúce globálne neistoty, podľa ekonóma napriek tomu existujú dôvody na „opatrný optimizmus“.
Zlepšený výhľad odráža posilnenie exportu, ako aj skutočnosť, že energetický šok vyvolaný vojnou medzi USA a Iránom mal menej závažné dôsledky, než sa očakávalo, uviedol DIW. „Nemecká ekonomika sa nachádza pred možnou zmenou trendu smerom k silnejšiemu rastu v nasledujúcich dvoch rokoch,“ uviedol prezident berlínskeho inštitútu Marcel Fratzscher. Rastový impulz podľa neho odráža najmä verejné výdavky.
„Približne 70 % tohtoročného hospodárskeho rastu možno pripísať verejnej spotrebe a investíciám,“ vysvetlil ekonóm. Okrem rastúcich výdavkov na zdravotníctvo, opatrovateľskú starostlivosť a dôchodky podporu prinášajú aj vyššie investície v oblasti infraštruktúry a obrany, dodal.
Oživenie však zostáva krehké, keďže „súkromné investície naďalej nestačia na udržateľné posilnenie konkurencieschopnosti a inovačných kapacít Nemecka,“ upozornil Fratzscher. Zdrojom obáv sú aj pretrvávajúce globálne neistoty, podľa ekonóma napriek tomu existujú dôvody na „opatrný optimizmus“.