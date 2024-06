Inštitút dohody o študentskej stáži sa do Zákonníka práce nezavedie

Bratislava 27. júna (TASR) - Inštitút dohody o študentskej stáži sa do slovenskej pracovno-právnej legislatívy nezavedie. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, z dielne opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR Beáty Jurík a Dávida Deja (obaja Progresívne Slovensko - PS), ktorý zákonodarcovia vo štvrtok neposunuli do druhého čítania.



"Cieľom predkladaného návrhu je zavedenie novej formy dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohody o študentskej stáži. Takáto právna úprava zabezpečí adekvátnu finančnú odmenu študentom a študentkám stredných a vysokých škôl, ktorí vykonávajú popri svojom štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania," uviedli v dôvodovej správe k novele predkladatelia. Zákon mal nadobudnúť účinnosť od 1. novembra 2024.



"Náš Zákonník práce v súčasnosti študentskú stáž neupravuje. Navyše sa s týmito spôsobmi zamestnávania nespájajú garancie, ktoré by mala študentská stáž prinášať. V súčasnosti preto väčšina z nich na Slovensku vykonáva stáž bez akéhokoľvek nároku na odmenu. Hlavným zámerom stáže je predstaviť študujúcej osobe trh práce, pridať či prehĺbiť jej teoretické vedomosti získané počas formálneho vzdelávania a taktiež získať pracovné skúsenosti v odbore, na ktorého výkon sa štúdiom pripravuje," zdôraznili poslanci.



Dodali, že neplatené stáže sú faktorom prehlbovania existujúcich sociálnych a iných nerovností. Kvalitnú stáž bez finančného ohodnotenia si môžu dovoliť len mladí ľudia, ktorých rodiny sú schopné finančne im pomôcť a zabezpečiť ich základné životné potreby ako bývanie, stravu a ďalšie náklady spojené so štúdiom a životom vo všeobecnosti. Študenti a študentky, ktorí takú možnosť nemajú, prichádzajú o možnosť uchádzať sa o stáž alebo musia kumulovať niekoľko aktivít - štúdium, neplatenú stáž a zároveň brigádu.