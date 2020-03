Inštitút: Doprava v SR nesmie byť riadená štvorročnými cyklami

Bratislava 4. marca (TASR) – Smerovanie dopravy na Slovensku ani výber projektov nesmú byť riadené cez štvorročné rozhodovacie cykly začínajúce sa spochybňovaním zámerov a plánov politických predchodcov. Je ich však potrebné zrevidovať a vybrať zmysluplné projekty v súlade so stratégiou štátu. Pre TASR to uviedol riaditeľ Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) Rastislav Cenký v súvislosti očakávaniami od formujúcej sa novej vlády.



Opatrenia v doprave by mali podľa neho slúžiť reálnym potrebám ľudí, nie politickému marketingu a skrytým záujmom vybraných skupín. "Mali by sme eliminovať neodborné nominácie do kľúčových pozícií vo firmách v rezorte. Musíme vyberať a uprednostňovať riešenia, ktoré sú v súlade so strategickými záujmami a finančnými možnosťami štátu," poznamenal Cenký.



V prvom rade by sa podľa neho mala definovať vízia a stratégia krajiny. V tej by sa mali identifikovať potreby, stanoviť ciele a merateľné ukazovatele pre kontrolu ich dosahovania. Pre naplnenie cieľov treba navrhovať tiež alternatívne riešenia.



"Mali by sme zabezpečiť rýchlu, pohodlnú, bezpečnú a ekologickú dopravu. Navrhované opatrenia musia ľuďom prinášať reálne benefity v dohľadnom čase a ľudia ich musia pocítiť vo zvýšení kvality života," priblížil riaditeľ inštitútu.



Vláda by sa podľa neho mala zamerať napríklad na dobudovanie kostry základnej cestnej siete, na obchvaty miest a obcí, zakázať by sa mala aj jazda ťažkej dopravy na regionálnych cestách. Pozornosť by podľa Cenkého mala nová vláda venovať budovaniu ciest prvej triedy a diaľnice stavať len tam, kde to má zmysel.



Venovať by sa mala aj rozvoju verejnej osobnej dopravy, ktorá by sa podľa neho mala reformovať. Mali by sa posilniť vlaky a autobusy, skrátiť intervaly a zrýchliť spojenia. Nová vláda sa má podľa IDH sústrediť aj na integráciu a koordináciu dopravy, to znamená spoločný lístok na vlak, autobus a električku s rovnakými zľavami a lepšími prestupmi. Dôležité je tiež podľa Cenkého presunúť tovar z ciest na železnice, ale aj efektívna údržba infraštruktúry.



Ak bude chcieť vláda zachovať "sociálne balíčky v doprave", mala by sa podľa Cenkého zamyslieť nad systémovou úpravou bezplatnej prepravy. Zjednotenie sociálnych zliav by však podľa jeho slov malo byť úlohou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, nie Ministerstva dopravy a výstavby SR.



Za nevyhnutnú považuje tiež zmenu stavebného zákona, ktorou by sa urýchlil proces výstavby aj dopravnej infraštruktúry. Vláda by tak podľa jeho slov mala mať zároveň jasný plán výstavby nepodliehajúci politickým cyklom na niekoľko rokov dopredu a kontinuálne stavby projektovať, pripravovať a stavať.