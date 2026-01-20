< sekcia Ekonomika
Inštitút: Dôvera nemeckých investorov vzrástla
Index dôvery nemeckých investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov stúpol o 13,8 bodu na hodnotu 59,6 bodu, ktorá je najvyššia od júla 2021.
Mannheim 20. januára (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa v januári výrazne zlepšila. Ukázal to prieskum ekonomického inštitútu ZEW, ktorý svoje výsledky zverejnil v utorok. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Index dôvery nemeckých investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov stúpol o 13,8 bodu na hodnotu 59,6 bodu, ktorá je najvyššia od júla 2021. Analytici predpovedali, že januárová hodnota indexu bude len 50 bodov.
Investori veria, že v roku 2026 by mohol v nemeckej ekonomike nastať obrat. Očakáva sa, že aj nedávno dokončená obchodná dohoda s juhoamerickým združením Mercosur by mala posilniť vyhliadky exportných odvetví, hoci neistota v súvislosti s obchodnou politikou USA vývozcov naďalej zaťažuje.
Významné zlepšenie nálady nastalo v odvetviach, ktoré sa orientujú na export. Ukazovateľ dôvery v oceliarskom a kovospracujúcom priemysle stúpol o 18,2 bodu a v sektore strojárstva o 22,7 bodu. Index dôvery v automobilovom odvetví sa zlepšil o 16,5 bodu, v chemickom a farmaceutickom priemysle o 12,4 bodu a v elektrotechnickom odvetví o 14 bodov.
