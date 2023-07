Inštitút enviropolitiky: Dekarbonizácia ťažkých vozidiel je náročná

Bratislava 22. júla (TASR) - Dekarbonizácia ťažkých úžitkových vozidiel je náročná, a to najmä pre vysoký dojazd a výkon motora. Ich počet na Slovensku za posledných 30 rokov narástol viac ako dvojnásobne a bude naďalej rásť. Vyplýva to z analýzy "Čisto a zbesilo" Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).



Počet vozidiel sa bude v dôsledku nárastu výroby produktov, ktoré bude nutné prevážať na stredné a veľké vzdialenosti, zvyšovať. "Podiel emisií z nákladnej a autobusovej dopravy (z celkových emisií v doprave) bude rásť zo súčasných 26 percent až na 39 percent v roku 2050," poukázali analytici.



Alternatívne palivá v podobe CNG alebo LNG môžu podľa IEP prispieť k zníženiu emisií skleníkových plynov, ale nemôžu byť konečným riešením. Z dôvodu prísnejších emisných štandardov sa do roku 2040 zvýši podiel nových nákladných vozidiel na bezemisné palivá na Slovensku na 90 percent.



"Kľúčovým typom pohonu budú batériové elektrické vozidlá, najmä v prípade mestských autobusov a iných ťažkých úžitkových vozidiel, ktoré slúžia na dennú logistiku s dobre definovanými a predvídateľnými trasami s garantovanými nabíjacími miestami," priblížili analytici. Zároveň doplnili, že vodík by mal byť využívaný najmä pri ťažkých úžitkových vozidlách určených na diaľkovú dopravu a v diaľkových autobusoch.



V súčasnosti sú bezemisné ťažké úžitkové vozidlá menej dostupné v porovnaní s vozidlami na naftový pohon. Podľa prieskumu európskeho trhu je nákupná cena priemerného mestského autobusu na batériový elektrický pohon o 80 percent vyššia v porovnaní s naftovým vozidlom. IEP poukazuje, že vodíková verzia je drahšia o 150 percent. Iné ťažké úžitkové vozidlá na bezemisný pohon sú drahšie o 43 až 250 percent, a to v závislosti od veľkostnej kategórie vozidla a typu paliva, skonštatoval.



V prípade ťažkých úžitkových vozidiel sú celkové náklady vlastníctva batériovej elektrickej verzie o osem až 19 percent nižšie už v tomto roku. Náklady vlastníctva batériových elektrických mestských autobusov sú podľa IEP dnes mierne vyššie v porovnaní s naftovým pohonom.



"Prechod na bezemisné ťažké úžitkové vozidlá bude vyžadovať dodatočné opatrenia. V súčasnosti sú bezemisné ťažké úžitkové vozidlá menej dostupné v porovnaní s vozidlami na naftový pohon najmä v dôsledku vysokých počiatočných nákladov," tvrdia analytici. Ďalšími faktormi, ktoré prinášajú neistotu pri rozhodovaní o kúpe, sú dostupnosť infraštruktúry na dobíjanie alebo dopĺňanie paliva, životnosť batérií a palivových článkov a budúce náklady na elektrickú energiu alebo vodík. Myslia si, že dosiahnutie navrhovaných emisných noriem si bude vyžadovať podporu zo strany štátu.