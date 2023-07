Inštitút enviropolitiky: Prechod na bezemisné vozidlá prináša výzvy

Bratislava 23. júla (TASR) - Prechod na bezemisné vozidlá prináša technologické a ekonomické výzvy. Tie hlavné sú dostupnosť infraštruktúry pre dopĺňanie palív, výroba, výdrž a recyklácia batérií, zvýšená spotreba elektriny a nutná transformácia elektrizačnej sústavy, finančná konkurencieschopnosť a prispôsobenie výrobných procesov automobilových výrobcov na prechod na bezemisné vozidlá. Vyplýva to z analýzy "Čisto a zbesilo" Inštitútu environmentálnej politiky (IEP).



Medzi bezemisné palivá patria elektrina, vodík a e-palivá. Energeticky najefektívnejší druh pohonu je podľa IEP elektrický, technologickou výzvou je ich dojazd. "Elektromobil priamo premieňa elektrinu na pohyb, zatiaľ čo konvenčné autá musia spaľovaním paliva vytvárať teplo, a potom teplo premieňať na pohyb. Dojazd batériových elektrických vozidiel sa považuje za jednu z hlavných prekážok pri akceptácii elektromobility," uviedli analytici s tým, že kapacita batérií sa však v posledných rokoch zvýšila.



Prechodom na elektromobilitu do roku 2035 predpokladajú postupné zvýšenie spotreby elektriny na Slovensku o 1,3 terawatthodinu, respektíve 4,2 percenta oproti roku 2021. IEP tvrdí, že v súvislosti s predpokladanou elektrifikáciou priemyslu a prechodom na elektromobilitu bude najmä po roku 2035 potrebné zvyšovať objem vyrobenej elektriny. "Do roku 2030 by mala elektrická energia z nízkoemisných zdrojov predstavovať 90 percent spotreby," podotkli analytici.



"Elektrifikácia dopravy bude vyžadovať posilnenie a zlepšenie stability elektrizačnej sústavy. Dodatočný dopyt po elektrine pri nabíjaní vozidiel bude predstavovať hlavne nápor na elektrizačnú sieť, najmä v podvečerných hodinách," skonštatoval IEP.



Využitie vodíkového elektrického pohonu očakávajú odborníci najmä v nákladnej doprave na dlhé vzdialenosti. Problémom vozidiel na vodíkový elektrický pohon je najmä vysoká energetická náročnosť a s tým súvisiace vysoké náklady.



Alternatívu k elektrickému pohonu predstavujú e-palivá, ktoré sú vyrobené z vodíka a oxidu uhličitého za dosiahnutia energetických strát. Tie sú však spojené s vysokými palivovými nákladmi a energetickou náročnosťou. "Výhodou je možnosť ich použitia v spaľovacích motoroch, čím odpadá nutnosť nákupu nového vozidla," poukázal inštitút.