Inštitút: Eurozóna mierne rastie, naznačuje index nákupných manažérov
Zamestnanosť v Nemecku však výrazne klesla.
Bratislava 25. januára (TASR) - Expanzia eurozóny pokračovala v januári rovnakým tempom ako koncom minulého roka. Francúzsko ťaží rozpočtová neistota, zatiaľ čo situácia v Nemecku sa pomaly zlepšuje. Zamestnanosť v Nemecku síce poklesla najrýchlejšie od roku 2009 s výnimkou pandémie, očakávania manažérov však dosahujú niekoľkoročné maximá. Poukázal na to analytik Inštitútu finančnej politiky (IFP) Richard Kubas v komentári k aktuálnemu indexu nákupných manažérov (PMI).
Ukazovateľ podnikateľskej aktivity v eurozóne sa v januári oproti predchádzajúcemu mesiacu nezmenil a zotrval na hodnote 51,5 bodu, ukázali dáta zverejnené v piatok (23. 1.). PMI je tak naďalej v pásme označujúcom rast ekonomickej aktivity, a to už trinásty mesiac v rade.
„Ekonomickú aktivitu naďalej ťahajú služby, hoci pokles priemyslu sa zmiernil,“ vyzdvihol analytik. Indikátor nálady v priemysle eurozóny si po decembrovom negatívnom prekvapení pripísal 0,6 bodu a vystúpil na hodnotu 49,4. Index je naďalej mierne v pásme recesie, v ktorom s krátkymi prestávkami zotrváva už od polovice roka 2022. V Nemecku sa pokles priemyslu zmiernil a Francúzsko zaznamenalo druhý mesiac ľahkej expanzie odvetvia.
„Negatívne prekvapil vývoj v službách, na ktorom sa podpísalo zhoršenie sektora vo Francúzsku. Príčinou je aj pretrvávajúce politické napätie ohľadne rozpočtových škrtov, ktoré spomaľuje nové objednávky. Naopak, sektor služieb v Nemecku v začiatku roka rástol tretím najrýchlejším tempom v posledných dvoch rokoch,“ priblížil Kubas.
Zamestnanosť v Nemecku však výrazne klesla. Znižovanie zamestnanosti sa dlhodobo týka najmä priemyselného sektora, k nemu sa v januári pridali aj služby a výsledkom je najväčší pokles zamestnanosti v Nemecku od novembra 2009 s výnimkou pandémie, pripomenul analytik. V ostatných krajinách eurozóny však zamestnanosť naďalej rástla, celkový vplyv pre blok je tak mierny.
„Medzi manažérmi zároveň rastie optimizmus a očakávania na nasledujúcich 12 mesiacov dosiahli 20-mesačné maximum. V prípade manažérov v priemyselnej výrobe sentiment vystúpil na takmer štvorročné maximum,“ dodal Kubas.
