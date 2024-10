Inštitút finančnej politiky: Ekonomiky sa vracajú do normálu

Bratislava 22. októbra (TASR) - Ekonomický rast v rozvinutých ekonomikách sa vracia k normálu. Ekonomicky rozvinuté krajiny by si mali v priemere pripísať 1,8 % v tomto aj budúcom roku. Spomedzi nich sa najviac bude dariť Spojeným štátom a Španielsku, ktoré podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) v tomto roku porastú zhodne o 2,8 %. Uviedol to Inštitút finančnej politiky (IFP).



Zároveň sa očakáva mierne spomalenie na 2,2 %, resp. 2,1 % v budúcom roku. V oboch prípadoch ide o revíziu odhadu smerom nahor, pričom pri Španielsku až o takmer jeden percentuálny bod oproti aprílovej prognóze. Výraznejšia úprava odhadu sa dotkla aj Francúzska, ktorého spomaľujúcu ekonomickú aktivitu v tomto roku podporili nedávne olympijské hry.



Naopak, najmenej v tomto roku stúpnu ekonomiky Nemecka a Japonska. MMF ráta s takmer stagnáciou v Nemecku (0,1 %) v tomto roku a s miernym oživením v budúcom. Napriek tomu ide o relatívne dobrú správu, keďže niektoré inštitúcie vo svojich zverejnených prognózach očakávajú skôr marginálne zmenšenie nemeckej ekonomiky. Výkon eurozóny na úrovni 0,9 % v tomto roku potiahne hlavne Španielsko a Francúzsko. V nasledujúcom roku MMF očakáva akceleráciu na 1,3 %.



Svetová ekonomika je na trajektórii mierneho stabilného rastu. Ten by mal v tomto aj budúcom roku dosahovať úroveň 3,2 %. MMF pritom upozorňuje, že ekonomické šoky posledných rokov pravdepodobne trvalo znížili rastový potenciál svetovej ekonomiky. To sa prejavuje aj tým, že prognózovaná miera ekonomickej aktivity na budúci rok je pri väčšine krajín vyššia ako prognóza na dlhšom horizonte. Medzi hlavné dôvody patria demografický vývoj, slabá investičná aktivita a slabé zlepšovanie produktivity.