Inštitút finančnej politiky: Európskemu priemyslu dochádza para

Bratislava 27. júla (TASR) - Nové objednávky v priemysle spolu s indexom nákupných manažérov v eurozóne ďalej klesajú. Firmy začali obmedzovať nákupy vstupov do výroby a recesia v priemysle sa tak pravdepodobne prehĺbi, pričom eurozónu drží nad hladinou sektor služieb a turizmus. Trend potvrdzuje aj nová prognóza Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorá zlepšuje výhľad pre Španielsko a Taliansko a, naopak, zhoršuje predikciu ekonomiky Nemecka. Informoval o tom Inštitút finančnej politiky (IFP) vo svojom interaktívnom monitore.



"Priemysel sa v eurozóne prepadáva čoraz hlbšie. Priemyselné firmy obmedzili nákupy vstupov do výroby v miere nezaznamenanej od finančnej a hospodárskej krízy v roku 2009, odhliadnuc od pandémie. Klesajú aj domáce a zahraničné objednávky. To naznačuje, že HDP eurozóny v druhom kvartáli skôr stagnoval a že slabá výkonnosť bude pretrvávať pravdepodobne aj v treťom kvartáli," konštatoval IFP v monitore.



Nová prognóza MMF podľa inštitútu potvrdzuje spomalenie svetovej ekonomiky. Globálny ekonomický rast podľa MMF dosiahne v tomto roku tri percentá oproti minuloročným 3,5 %. Spomalenie je však aktuálne miernejšie než podľa aprílovej prognózy. "Dôvodom je najmä stabilný dopyt v sektore služieb, ako aj rastúci záujem o turizmus, z čoho budú ťažiť aj krajiny európskeho juhu," uviedol IFP.



Naopak, podľa MMF je situácia v európskom priemysle menej priaznivá z dôsledku vplyvu vyšších cien energií, úrokových sadzieb a zvoľňujúceho globálneho obchodu. "Na to doplatí hlavne nemecká ekonomika, ktorej MMF ako jednej z mála veľkých ekonomík znížila vyhliadky. Napriek pozitívnym trendom zo začiatku roka globálny ekonomický rast zostáva za dlhodobým priemerom," dodal IFP.