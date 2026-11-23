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Inštitút finančnej politiky: Nezamestnanosť zostáva stabilná
Najviac nových uchádzačov o zamestnanie prichádza z priemyslu a obchodu.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku zostáva stabilná, v poslednom období sa pohybuje okolo 6,1 percenta. Vzrástla len mierne, medzimesačne o 0,02 percentuálneho bodu na 6,16 percenta. Najviac nových uchádzačov o zamestnanie prichádza z priemyslu a obchodu. Vyplýva to z analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP).
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie vzrástol medzimesačne o necelých 500 osôb. K miernemu nárastu prispel aj pokles počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. Počet ľudí, ktorí si našli zamestnanie, pritom naďalej približne o štvrtinu prevyšuje počet novoevidovaných nezamestnaných po strate práce.
Takmer každý štvrtý novoevidovaný uchádzač pred stratou zamestnania pracoval v priemysle, ďalších 18 percent v obchode. Vyšší prítok nezamestnaných z priemyslu súvisí aj s prepúšťaním vo výrobných podnikoch vrátane spoločností Samsung v Galante a Foxconn v Nitre, ktoré spolu rušili takmer 1400 pracovných miest.
Prepúšťanie sa dotýka aj sektora služieb. Z informačných, finančných, odborných a podporných služieb prišla v minulom mesiaci pätina novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie. V tomto odvetví v uplynulých približne 2,5 roka znížili počet zamestnancov spolu o viac ako 1000 ľudí aj centrá podnikových služieb IBM a AT&T.
Hromadné prepúšťania zatiaľ výraznejšie nezvýšili počet evidovaných nezamestnaných. Ku koncu októbra bola na úradoch práce evidovaná približne štvrtina pracovníkov, ktorých sa v tomto roku dotkli prebiehajúce alebo ukončené hromadné prepúšťania. Najvyšší podiel zaevidovaných dosiahol približne 44 percent po zatvorení výrobcu nábytku Decodom.
Najväčší prílev hromadne prepustených na úrady práce zaznamenali v júli po ukončení výroby v spoločnosti Samsung. Vtedy približne každý pätnásty novoevidovaný uchádzač o zamestnanie prišiel o prácu v rámci hromadného prepúšťania. V nasledujúcich mesiacoch sa ich podiel na celkovom príleve nezamestnaných vrátil k dlhodobému priemeru blízko jedného percenta.
Plánované prepúšťanie viac ako 1000 zamestnancov v závodoch Schaeffler a Gabor môže podľa IFP zvýšiť tlak na zamestnanosť v dotknutých regiónoch, nemusí však samo osebe viesť k výraznému nárastu evidovanej nezamestnanosti.
Ľudia prepustení v rámci hromadného prepúšťania navyše opúšťajú evidenciu úradov práce rýchlejšie ako ostatní uchádzači. Za posledných 12 mesiacov z nej mesačne odišlo približne 12 percent takto evidovaných osôb, zatiaľ čo pri všetkých uchádzačoch to bolo menej ako desať percent.
Rýchlejší odchod z evidencie však nemusí automaticky znamenať nástup do zamestnania. Časť ľudí môže prejsť do ekonomickej neaktivity, začať podnikať alebo odísť z evidencie z iných dôvodov. K skoršiemu návratu na trh práce môže motivovať aj postupné krátenie dávky v nezamestnanosti.
Počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie vzrástol medzimesačne o necelých 500 osôb. K miernemu nárastu prispel aj pokles počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov. Počet ľudí, ktorí si našli zamestnanie, pritom naďalej približne o štvrtinu prevyšuje počet novoevidovaných nezamestnaných po strate práce.
Takmer každý štvrtý novoevidovaný uchádzač pred stratou zamestnania pracoval v priemysle, ďalších 18 percent v obchode. Vyšší prítok nezamestnaných z priemyslu súvisí aj s prepúšťaním vo výrobných podnikoch vrátane spoločností Samsung v Galante a Foxconn v Nitre, ktoré spolu rušili takmer 1400 pracovných miest.
Prepúšťanie sa dotýka aj sektora služieb. Z informačných, finančných, odborných a podporných služieb prišla v minulom mesiaci pätina novoevidovaných uchádzačov o zamestnanie. V tomto odvetví v uplynulých približne 2,5 roka znížili počet zamestnancov spolu o viac ako 1000 ľudí aj centrá podnikových služieb IBM a AT&T.
Hromadné prepúšťania zatiaľ výraznejšie nezvýšili počet evidovaných nezamestnaných. Ku koncu októbra bola na úradoch práce evidovaná približne štvrtina pracovníkov, ktorých sa v tomto roku dotkli prebiehajúce alebo ukončené hromadné prepúšťania. Najvyšší podiel zaevidovaných dosiahol približne 44 percent po zatvorení výrobcu nábytku Decodom.
Najväčší prílev hromadne prepustených na úrady práce zaznamenali v júli po ukončení výroby v spoločnosti Samsung. Vtedy približne každý pätnásty novoevidovaný uchádzač o zamestnanie prišiel o prácu v rámci hromadného prepúšťania. V nasledujúcich mesiacoch sa ich podiel na celkovom príleve nezamestnaných vrátil k dlhodobému priemeru blízko jedného percenta.
Plánované prepúšťanie viac ako 1000 zamestnancov v závodoch Schaeffler a Gabor môže podľa IFP zvýšiť tlak na zamestnanosť v dotknutých regiónoch, nemusí však samo osebe viesť k výraznému nárastu evidovanej nezamestnanosti.
Ľudia prepustení v rámci hromadného prepúšťania navyše opúšťajú evidenciu úradov práce rýchlejšie ako ostatní uchádzači. Za posledných 12 mesiacov z nej mesačne odišlo približne 12 percent takto evidovaných osôb, zatiaľ čo pri všetkých uchádzačoch to bolo menej ako desať percent.
Rýchlejší odchod z evidencie však nemusí automaticky znamenať nástup do zamestnania. Časť ľudí môže prejsť do ekonomickej neaktivity, začať podnikať alebo odísť z evidencie z iných dôvodov. K skoršiemu návratu na trh práce môže motivovať aj postupné krátenie dávky v nezamestnanosti.