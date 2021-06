Inštitút finančnej politiky: Rast HDP dosiahne v tomto roku 4,6 %

Bratislava 21. júna (TASR) - Ekonomika ustála druhú vlnu pandémie len s miernymi škodami a zotaví sa už v tomto roku. Rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne 4,6 % a dobehne v druhej polovici roka svoju predkrízovú úroveň. Naďalej však pretrváva vyššia miera neistoty v súvislosti s budúcim vývojom pandémie. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie rozpúšťanie úspor z úvodu roka do zvýšenej spotreby domácností. Vyplýva to z aktuálnej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky (IFP) na roky 2021 – 2024.



„Pandémia presunula globálne preferencie spotrebiteľov od služieb k tovarom, čo v tomto roku podporí svetový obchod, priemyselnú výrobu a teda aj slovenský export. Aj vďaka tejto zmene spôsobila druhá vlna pandémie menší prepad slovenskej ekonomiky a jej zotavenie sa tak presunie už do aktuálneho roku,“ uviedol v tlačovej správe k makroekonomickej prognóze IFP rezort financií.



Druhá vlna pandémie sa podpísala hlavne pod prepad spotreby slovenských domácností v úvodných mesiacoch tohto roka. V druhom štvrťroku sa však začal domáci dopyt výrazne zotavovať, čo podporuje aj ekonomický rast. „Vládne opatrenia stabilizovali disponibilné príjmy domácností počas pandémie, mzdy boli odolnejšie ako v prvej vlne a sú v blízkosti predkrízového trendu,“ uvádza IFP vo svojej makroekonomickej prognóze. Rástlo tak aj množstvo úspor a vkladov v bankách. Uvoľnenie opatrení preto motivuje ľudí k nákupom a tržby obchodu stúpajú. Tvorba úspor domácností sa tak po výraznom raste začne počas roka znižovať a vracať do normálu. K tomu prispeje aj pokračujúca vakcinácia, ktorá by mala znížiť negatívny vplyv prípadnej tretej vlny pandémie.



V roku 2022 by mal podľa IFP pokračovať rast ekonomiky na úrovni piatich percent podporený plánom obnovy aj pokrízovým oživením súkromných investícií. Riziká prognózy sú na pozitívnej aj negatívnej strane. Tou negatívnou je vyššia miera neistoty v súvislosti s budúcim vývojom pandémie. IFP však predpokladá, že vďaka očkovaniu by bol vplyv prípadnej tretej vlny len polovičný a ekonomiku by dočasne spomalil v roku 2021 o 0,5 percentuálneho bodu. Naopak, pozitívnejší vývoj oproti prognóze by mohlo priniesť rýchlejšie míňanie úspor spotrebiteľov z úvodu tohto roka. To by znamenalo vyššiu súkromnú spotrebu a rast HDP cez päť percent ešte v tomto roku.