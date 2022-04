Inštitút finančnej politiky: Utečenci podporujú tržby na východe SR

Bratislava 13. apríla (TASR) - Prílev ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine výrazne zvýšil tržby ubytovacích zariadení na východe Slovenska. V prvých týždňoch po vypuknutí konfliktu zaznamenali podniky vysoké rasty tržieb v hraničných okresoch Snina, Michalovce, Trebišov, ale aj v tranzitných okresoch ako Humenné, či Košice. Vyplýva to z aktuálnej analýzy Inštitútu finančnej politiky (IFP).



"Odhadujeme, že v prvých šiestich týždňoch od vypuknutia konfliktu, sa tak mohli v spomínaných okresoch dodatočne zvýšiť celkové príjmy v ubytovaní a pohostinstve o 2 milióny eur," spresnili analytici.



Počet prechodov nákladných áut medzi Slovenskom a Ukrajinou podľa analýzy vzrástol. Na prelome marca a apríla (týždeň od pondelka 28. 3. do 3. 4.) prechádzali nákladné autá z Ukrajiny na Slovensko v podobnom počte ako v rovnakom týždni počas predošlých rokov. Počet prechodov zo Slovenska na Ukrajinu výrazne vzrástol a momentálne sa nachádza blízko hodnôt spred začiatku vojenského konfliktu.



Podľa analýzy námorná kontajnerová preprava klesla vo februári o 3 % oproti predošlému mesiacu. Okrem nižšej aktivity v ázijských prístavoch klesla aj aktivita v severnej Európe, čo môže byť sčasti spôsobené konfliktom na Ukrajine.



Vojna sa na domácom zahraničnom obchode vo februári podľa IFP ešte výraznejšie neprejavila. "Očakávame, že vplyv na zahraničný obchod sa dostaví v marci. Nemecký Kiel inštitút odhaduje pokles slovenských exportov o 5 %, pričom export z EÚ by mohol klesnúť až o 5,6 % a celkový globálny obchod o 2,8 % (očistené o cenové a sezónne efekty)," dodali analytici IFP.