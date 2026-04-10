Inštitút finančnej politiky:Slovenský export do Číny medziročne klesol
Autor TASR
Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenský export do Číny, ktorý z takmer 80 % tvoria automobily, sa v januári prepadol medziročne o 69 %. O 20 % klesol aj vývoz do USA. Na sociálnej sieti na to upozornil Inštitút finančnej politiky (IFP).
„Slovensko tak čelí strate trhových podielov v USA pre clá a zároveň stráca v Číne, kde naše a európske automobilky vytláča čínska konkurencia,“ poznamenali analytici.
IFP doplnil, že vo februári celková nominálna hodnota vývozu tovarov medziročne klesla o 1,3 %, v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom však stúpla o 2 % (sezónne očistenie IFP). Medziročný pokles exportu je však podľa analytikov spôsobený najmä silným februárom minulého roka, keď pravdepodobne dochádzalo k predzásobeniu pred zavedením ciel zo strany USA.
Najviac (o 23,9 %) medziročne klesol vývoz minerálnych palív, kam sa zarátava aj export elektriny. Vývoz chemikálií a príbuzných výrobkov, naopak, vzrástol o takmer 10 %. Export kategórie strojov a prepravných zariadení vo februári v medziročnom porovnaní stagnoval.
