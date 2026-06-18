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Inštitút Ifo mierne zlepšil prognózu rastu nemeckej ekonomiky
Mníchovský ekonomický inštitút Ifo mierne zvýšil svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu o 0,8 %.
Autor TASR
Mníchov 18. júna (TASR) - Nemecká ekonomika by sa vďaka očakávanému ukončeniu konfliktu na Blízkom východe a zvýšeným štátnym výdavkom mohla v tomto roku vyvíjať o niečo lepšie, než sa obávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mníchovský ekonomický inštitút Ifo mierne zvýšil svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu o 0,8 %. Tempo expanzie by potom v roku 2027 malo stagnovať a opäť dosiahnuť 0,8 %.
Podľa Ifo však budú následky energetického cenového šoku spôsobeného vojnou citeľné ešte dlho. Tento rok dosiahne nemecká inflácia 2,9 % a v roku 2027 sa spomalí len mierne na 2,7 %, predpokladá inštitút.
Na jar mníchovskí ekonómovia po útoku USA a Izraela na Irán znížili v „eskalačnom scenári“ prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky na 0,6 %, teraz je to opäť o 0,2 percentuálneho bodu viac.
Nemecko aj eurozóna však naďalej výrazne zaostávajú za očakávanou expanziou globálnej ekonomiky, ktorá má presiahnuť dve percentá. Dlhodobé vyhliadky zostávajú pochmúrne. Experti Ifo predpokladajú, že rastový potenciál nemeckej ekonomiky do konca tohto desaťročia klesne na 0,1 %.
Mníchovský ekonomický inštitút Ifo mierne zvýšil svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku. Aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu o 0,8 %. Tempo expanzie by potom v roku 2027 malo stagnovať a opäť dosiahnuť 0,8 %.
Podľa Ifo však budú následky energetického cenového šoku spôsobeného vojnou citeľné ešte dlho. Tento rok dosiahne nemecká inflácia 2,9 % a v roku 2027 sa spomalí len mierne na 2,7 %, predpokladá inštitút.
Na jar mníchovskí ekonómovia po útoku USA a Izraela na Irán znížili v „eskalačnom scenári“ prognózu rastu najväčšej európskej ekonomiky na 0,6 %, teraz je to opäť o 0,2 percentuálneho bodu viac.
Nemecko aj eurozóna však naďalej výrazne zaostávajú za očakávanou expanziou globálnej ekonomiky, ktorá má presiahnuť dve percentá. Dlhodobé vyhliadky zostávajú pochmúrne. Experti Ifo predpokladajú, že rastový potenciál nemeckej ekonomiky do konca tohto desaťročia klesne na 0,1 %.