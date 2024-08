Inštitút Ifo: Nálada v nemeckom maloobchode sa výrazne zhoršila

Mníchov 19. augusta (TASR) - Nálada v nemeckom maloobchode sa v júli výrazne zhoršila, pričom maloobchodníci sú pesimistickí, najmä čo sa týka vývoja ich súčasnej situácie. Uviedol to v pondelok mníchovský ekonomický inštitút Ifo. Informovala o tom agentúra DPA.



Index nálady v maloobchode klesol v júli na -25,4 bodu z júnovej úrovne -19,5 bodu. Pokles do výraznejších mínusových čísiel znamená, že prevaha pesimistickej nálady medzi podnikateľmi je stále väčšia.



Okrem zhoršenia nálady, čo sa týka súčasného vývoja situácie v maloobchode, sa zhoršili aj očakávania podnikateľov v sektore v nasledujúcich mesiacoch. "To znamená, že k výraznejšiemu obratu v maloobchode v 2. polroku smerom k lepšiemu pravdepodobne nedôjde," povedal Patrick Höppner, expert na maloobchodné trhy v Ifo.



Až 54,1 % oslovených maloobchodníkov uviedlo za 2. kvartál tohto roka celkový slabý dopyt a 46,2 % z anketovaných maloobchodníkov zasa poukázalo na slabší počet zákazníkov v kamenných obchodoch. Viac než 32 % dalo najavo problémy, čo sa týka počtu kvalifikovaných zamestnancov. Nakoniec vyše 6 % z oslovených podnikateľov v maloobchode uviedlo finančné ťažkosti.