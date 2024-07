Inštitút Ifo predpovedá Nemecku ďalší pokles bytovej výstavby

Mníchov 29. júla (TASR) - Bytová výstavba v Nemecku bude v nasledujúcich rokoch pravdepodobne naďalej klesať. Počet novopostavených bytov by mohol v roku 2026 dosiahnuť len 175.000, čo by bolo o približne 40 % menej ako takmer 300.000 bytov v roku 2022, oznámil v pondelok ekonomický inštitút Ifo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Prognóza je plná neistoty, ale je celkom jasné, že najneskôr do roku 2026 skĺzneme pod hranicu 200.000," uviedol Ludwig Dorffmeister, odborník inštitútu Ifo pre oblasť bytovej výstavby. Vládna koalícia v Berlíne si pri svojom nástupe do úradu v roku 2021 stanovila cieľ postaviť 400.000 nových bytových jednotiek ročne. Tento cieľ sa zjavne čoraz viac vzďaľuje. Mníchovský ekonomický inštitút v najbližších dvoch rokoch neočakáva zásadné zlepšenie.



"Podobne ako v iných európskych krajinách, aj nová bytová výstavba v súčasnosti pociťuje negatívne účinky vysokej inflácie a skokového zvýšenia úrokových sadzieb," priblížil odborník. Z dlhodobejšieho hľadiska by sa úrokové sadzby podľa neho nemali používať ako ospravedlnenie slabej stavebnej aktivity, keďže v súčasnosti sa opäť nachádzajú na normálnej úrovni. Napriek tomu očakáva, že bytová výstavba sa v nasledujúcich rokoch ešte viac predraží.



"Index stavebných nákladov Spolkového štatistického úradu ukazuje, že predchádzajúci prudký nárast materiálových nákladov neklesá, ale skôr sa stabilizuje, zatiaľ čo náklady na pracovnú silu ho nasledujú rýchlym krokom," uzavrel Dorffmeister.