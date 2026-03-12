Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Ekonomika

Inštitút Ifo varuje, že ropné rezervy by sa mohli vyčerpať už v lete

.
Na snímke ropný tanker s ropou. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm.

Autor TASR
Berlín 12. marca (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo varuje, že v prípade dlhšieho trvania vojny v Iráne by sa svetové zásoby ropy mohli vyčerpať už tento rok v lete. Ak vzhľadom na vojnu nebude k dispozícii 25 percent bežných dodávok ropy a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, znamená to, že „potom máme na celom svete strategické zásoby na tri mesiace“, uviedol prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm. „Keďže nevieme, či táto vojna nebude eskalovať a či nebude trvať aj niekoľko mesiacov, je namieste otázka, či je správne uvoľňovať rezervy tak skoro,“ povedal Fuest.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) oznámila, že uvoľní 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy v snahe zmierniť rast cien. Podľa údajov IEA to predstavuje tretinu ropných rezerv 32 členských štátov v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Účelom rezerv nie je, aby trvalo kompenzovali výpadky dodávok, upozornil Fuest. Súčasný rast cien energií ešte nespôsobuje skutočne veľké problémy, uzavrel ekonóm.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS