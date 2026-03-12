< sekcia Ekonomika
Inštitút Ifo varuje, že ropné rezervy by sa mohli vyčerpať už v lete
Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm.
Autor TASR
Berlín 12. marca (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút Ifo varuje, že v prípade dlhšieho trvania vojny v Iráne by sa svetové zásoby ropy mohli vyčerpať už tento rok v lete. Ak vzhľadom na vojnu nebude k dispozícii 25 percent bežných dodávok ropy a Hormuzský prieliv zostane uzavretý, znamená to, že „potom máme na celom svete strategické zásoby na tri mesiace“, uviedol prezident mníchovského inštitútu Clemens Fuest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm. „Keďže nevieme, či táto vojna nebude eskalovať a či nebude trvať aj niekoľko mesiacov, je namieste otázka, či je správne uvoľňovať rezervy tak skoro,“ povedal Fuest.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) oznámila, že uvoľní 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy v snahe zmierniť rast cien. Podľa údajov IEA to predstavuje tretinu ropných rezerv 32 členských štátov v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Účelom rezerv nie je, aby trvalo kompenzovali výpadky dodávok, upozornil Fuest. Súčasný rast cien energií ešte nespôsobuje skutočne veľké problémy, uzavrel ekonóm.
Preto je dôležité, aby sa s rezervami nakladalo opatrne, dodal ekonóm. „Keďže nevieme, či táto vojna nebude eskalovať a či nebude trvať aj niekoľko mesiacov, je namieste otázka, či je správne uvoľňovať rezervy tak skoro,“ povedal Fuest.
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu (11. 3.) oznámila, že uvoľní 400 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy v snahe zmierniť rast cien. Podľa údajov IEA to predstavuje tretinu ropných rezerv 32 členských štátov v celkovom objeme približne 1,2 miliardy barelov. Účelom rezerv nie je, aby trvalo kompenzovali výpadky dodávok, upozornil Fuest. Súčasný rast cien energií ešte nespôsobuje skutočne veľké problémy, uzavrel ekonóm.