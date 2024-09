Inštitút Ifo: Víťazstvo Trumpa by poškodilo nemecký priemysel

Mníchov 23. septembra (TASR) - Víťazstvo Donalda Trumpa v novembrových prezidentských voľbách v USA by znamenalo ďalšiu ranu pre nemecký priemysel, uviedol v pondelok ekonomický inštitút Ifo. Ak by Trump po návrate do Bieleho domu zrealizoval svoj predvolebný sľub o vyšších dovozných clách, nemecký export do USA by mohol klesnúť takmer o 15 %, odhadol inštitút v novej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Obzvlášť tvrdo by boli zasiahnuté automobilový a farmaceutický priemysel, kde by straty na vývoze dosiahli približne tretinu. Trump oznámil, že v prípade znovuzvolenia zavedie dodatočné 60-percentné clo na dovoz z Číny a 20-percentné clo na dovoz zo zvyšku sveta. Nemecké výrobky by tak boli v USA výrazne drahšie. Oveľa vyššie americká clá na čínske dovozy by navyše pravdepodobne znížili dopyt po priemyselných tovaroch v Číne, čo by pocítili aj nemeckí exportéri.



"Ak bude Trump opätovne zvolený a začne novú obchodnú vojnu s Čínou, Nemecko ako exportne zameraná krajina by veľmi utrpelo," uviedla odborníčka na obchod z inštitútu Ifo Lisandra Flachová.



Nová štúdia sa zaoberala len predpokladanými priamymi účinkami zvýšenia amerických ciel. Možné protiopatrenia zo strany Číny a ďalších krajín neboli zahrnuté.