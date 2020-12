Inštitút Ifo znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v roku 2021

Mníchov 16. decembra (TASR) - Mníchovský inštitút Ifo očakáva, že najväčšia európska ekonomika sa na budúci rok zotaví o niečo slabšie, než pôvodne predpokladal. Dôvodom sú prísnejšie protipandemické opatrenia, ktoré brzdia spotrebu aj podnikanie.



Ifo znížil prognózu rastu nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2021 na 4,2 % z pôvodne očakávaných 5,1 %. Predpoveď pre rok 2022, naopak, zvýšil na 2,5 % z 1,7 %.



Nemecká kancelárka Angela Merkelová a lídri spolkových štátov od 2. novembra zaviedli miernejší lockdown, ktorý znamenal zatvorenie reštaurácií a barov, ale ponechával otvorené obchody a školy. Od stredy vstupujú do platnosti sprísnené reštrikcie, ktoré spôsobia zatvorenie väčšiny obchodov rovnako ako kaderníctiev a ďalších služieb.



Sprísnenie protipandemických opatrení v Nemecku aj v ďalších krajinách zabrzdí zotavovanie ekonomiky, uviedol hlavný ekonóm Ifo Timo Wollmershäuser. Takže produkcia tovarov a služieb sa nedostane na predkrízovú úroveň do konca roka 2021.



Lockdown podľa Ifo spôsobí, že nemecký HDP v poslednom kvartáli tohto roka klesne. Pre celý rok 2020 Ifo počíta na kalendárne neupravenej báze s pádom HDP o 5,1 %.



Ifo očakáva, že export sa tento rok zníži o 9,7 % a na budúci rok stúpne o 8,8 %. Import by si mal tento rok pohoršiť o 8,7 % a v roku 2021 vzrásť o 6,8 %.