Inštitút Ifo znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky na 3,7 percent

Mníchov/Essen 24. marca (TASR) - Mníchovský inštitút Ifo znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v tomto roku. Dôvodom je predlžovanie protiepidemických opatrení.



Ifo aktuálne očakáva v tomto roku zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) o 3,7 %. Ešte v decembri 2020 počítal s expanziou o 4,2 %.



"Koronakríza sa predlžuje a odsúva očakávané prudké oživenie," uviedol ekonóm a šéf oddelenia analýzy ekonomických cyklov a prognóz Ifo Timo Wollmershäuser. Zabrzdenie expanzie spôsobené koronakrízou môže do konca budúceho roka stáť nemeckú ekonomiku 405 miliárd eur.



Inštitút však zvýšil rastovú predpoveď pre rok 2020 z 2,5 % na 3,2 %. V minulom roku najväčšia európska ekonomika klesla o 4,9 %.



Podľa prognózy Ifo by počet ľudí bez práce mohol tento rok mierne klesnúť z 2,70 milióna na 2,65 milióna a miera nezamestnanosti z 5,9 % na 5,8 %. Spotrebiteľské ceny by sa mali zvýšiť o 2,4 %.



Inštitút pre makroekonomickú politiku (IMK) je aj napriek pokračujúcemu lockdownu podstatne optimistickejší. IMK počíta v tomto roku s nárastom nemeckého HDP o 4,9 % a v budúcom roku o 4,2 %.



"Bohužiaľ, pandémiu nového koronavírusu sme ešte neporazili a riziká pretrvávajú," uviedol šéf IMK Sebastian Dullien.



Indikátory však signalizujú oživenie. Motorom expanzie v tomto roku budú podľa IMK zahraničný obchod a súkromná spotreba, ktorá bude tiež dominantným faktorom v roku 2022.