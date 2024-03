Inštitút Ifo znížil prognózu rastu nemeckej ekonomiky v roku 2024

Mníchov 6. marca (TASR) - Popredný nemecký ekonomický inštitút Ifo v stredu opäť znížil svoju prognózu hospodárskeho rastu Nemecka v roku 2024, keďže slabá spotreba a vysoké úrokové sadzby si naďalej vyberajú svoju daň. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inštitút teraz očakáva, že najväčšia európska ekonomika tento rok vzrastie len o 0,2 % namiesto o 0,7 %, ktoré predpovedal v januári, keď revidoval smerom nadol svoju decembrovú prognózu hospodárskeho rastu z 0,9 %.



V septembri 2023 pritom inštitút ešte očakával rast hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v roku 2024 o 1,4 %.



"Zdržanlivosť spotrebiteľov, vysoké úrokové sadzby, rast cien, vládne úsporné opatrenia a slabá globálna ekonomika v súčasnosti tlmia ekonomiku v Nemecku a vedú k zimnej recesii," povedal vedúci oddelenia prognóz v Ifo Timo Wollmershäuser.



Dodal však, že výkon ekonomiky sa začne v polovici roka zrýchľovať, keď sa úrokové sadzby a cenové tlaky zmiernia a kúpna sila spotrebiteľov sa zvýši.



Inštitút zároveň revidoval smerom nahor odhad ekonomického rastu v roku 2025, a to o 0,2 percentuálneho bodu na 1,5 %.



Nemecká ekonomika sa v posledných troch mesiacoch roku 2023 prepadla o 0,3 % a podľa Wollmershäusera sa očakáva, že v 1. štvrťroku 2024 opäť klesne. Technická recesia je pritom definovaná ako dva po sebe idúce štvrťroky poklesu ekonomickej produkcie.



Ifo odhaduje, že inflácia v Nemecku v tomto roku klesne na 2,3 % z minuloročných 5,9 % a v roku 2025 sa zníži na 1,6 %.



Dobré správy má aj pre trh práce. Napriek hospodárskemu poklesu by počet ľudí, ktorí majú prácu, mal tento rok vzrásť na 46,1 milióna zo 45,9 milióna v roku 2023 a v budúcom roku by mal dosiahnuť rekordných 46,2 milióna osôb.



Miera nezamestnanosti však podľa Ifo v roku 2024 vzrastie na 5,9 % z minuloročných 5,7 % a v roku 2025 klesne na 5,6 %.