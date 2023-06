Inštitút IfW očakáva v roku 2023 pokles nemeckej ekonomiky o 0,3 %

Kiel 15. júna (TASR) - Renomovaný nemecký ekonomický inštitút IfW vo štvrtok zhoršil svoju prognózu pre najväčšiu európsku ekonomiku v roku 2023. Aktuálne očakáva, že v porovnaní s minulým rokom sa zmenší o 0,3 %. V predchádzajúcom odhade z marca ešte predpokladal rast na úrovni 0,5 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V budúcom roku IfW očakáva rast o 1,8 %, zatiaľ čo v jarnej prognóze predpokladal posilnenie výkonu hospodárstva o 1,4 %. Inflácia by sa mala postupne spomaľovať a počas roka 2024 klesnúť na 2,1 %. Tým by sa tesne priblížila k strednodobému inflačnému cieľu 2 %, ktorý si stanovila Európska centrálna banka (ECB).



Vzhľadom na zložité podmienky sa nemeckému hospodárstvu celkovo darí a preukazuje schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novým okolnostiam, uviedol prezident inštitútu Moritz Schularick. Hlavný ekonóm IfW Stefan Kooths doplnil, že v priemysle je stále veľa nevybavených objednávok a vďaka stabilnému trhu práce by sa mala čoskoro zvýšiť kúpna sila domácností.