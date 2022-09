Inštitút IfW zhoršil odhad vývoja nemeckej ekonomiky, ráta s recesiou

Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecký ekonomický inštitút IfW prudko zhoršil odhad vývoja nemeckej ekonomiky v budúcom roku. V najnovšej prognóze počíta v roku 2023 s recesiou a rekordnou infláciou blízko 9 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



IfW uviedol, že v nasledujúcom roku očakáva pokles nemeckej ekonomiky o 0,7 %. To znamená prudké zhoršenie prognózy, keďže v predchádzajúcom odhade z júna ešte inštitút predpokladal v budúcom roku hospodársky rast na úrovni 3,3 %. Ako dôvod výrazného zhoršenia prognózy IfW uviedol vysoké ceny energií v dôsledku vojny na Ukrajine.



Čo sa týka tohto roka, inštitút stále počíta s ekonomickým rastom, jeho tempo však bude slabšie, než predpokladal na začiatku leta. Zatiaľ čo v júni počítal IfW s rastom ekonomiky v tomto roku o 2,1 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,4 %.



IfW zároveň upravil prognózu v oblasti vývoja inflácie, pričom v tomto aj budúcom roku počíta s výraznejším rastom spotrebiteľských cien než pôvodne. Odhaduje, že tento rok dosiahne miera inflácie 8 %, zatiaľ čo v júni odhadoval tohtoročnú infláciu v Nemecku na úrovni 7,4 %.



Navyše, v budúcom roku sa podľa novej prognózy ekonomického inštitútu miera inflácie ešte zrýchli, a to na 8,7 %. Pôvodne pritom počítal so spomalením rastu spotrebiteľských cien na 4,2 %.