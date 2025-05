Inštitút IW predpovedá Nemecku v roku 2025 recesiu v dôsledku ciel

Kolín nad Rýnom 13. mája (TASR) - Nemecká ekonomika tento rok smeruje k poklesu o 0,2 %. Uviedol to v utorok vo svojej novej prognóze renomovaný nemecký ústav Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Tento rok by tak mohol byť už tretí v rade, keď sa výkon najväčšieho európskeho hospodárstva zníži. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Nemecko patrí medzi krajiny, ktoré obzvlášť tvrdo zasiahli clá americkej vlády, vysvetlil IW.



Globálna neistota odrádza firmy od investícií a prispieva k oslabeniu ekonomiky, keďže vedie k poklesu veľkých nákupov, ako sú nové stroje či vozidlá. Zároveň vysoké prevádzkové náklady v Nemecku ešte viac komplikujú situáciu.



IW dospel k záveru, že nemecká ekonomika zostane aj tento rok v recesii po tom, ako sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v roku 2024 znížil o 0,2 %.



Podľa inštitútu najväčším rizikom nielen pre nemeckú, ale aj globálnu ekonomiku v tomto roku je obchodná politika USA. Bez amerických ciel by mohla byť globálna ekonomická produkcia v roku 2025 až o 0,8 % vyššia, uviedol IW.



Vyhliadky pre priemyselný aj stavebný sektor v Nemecku zostávajú nepriaznivé. Očakáva sa, že priemyselné podniky budú aj tento rok generovať menšiu pridanú hodnotu po jej poklese o 3 % v roku 2024.



Vysoké ceny energií, rastúce mzdy a čoraz väčšia regulácia vytvárajú ďalší tlak na podniky.



IW uviedol tiež, že tieto trendy ovplyvňujú aj trh práce, pričom počet zamestnaných ľudí sa od polovice minulého roka znižuje. Do leta by počet nezamestnaných v Nemecku mohol dosiahnuť 3 milióny osôb, čo je úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od roku 2010, uviedli ekonómovia.



Michael Grömling, vedúci makroekonomického výskumu IW, uviedol, že nová nemecká vláda má teraz príležitosť zvrátiť tento trend. Poukázal pritom na plánovaný špeciálny fond rozvoja infraštruktúry, ktorý by mohol podporiť ekonomiku.