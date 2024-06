Inštitút KOF: Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v júni zlepšili

Bern 28. júna (TASR) - Vyhliadky švajčiarskej ekonomiky sa v júni zlepšili. Naznačil to vývoj kľúčového ukazovateľa, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Inštitút v piatok oznámil, že hodnota jeho ekonomického barometra v júni 2024 stúpla na 102,7 bodu zo smerom nahor revidovaných 102,2 bodu v máji. Tento výsledok prekonal odhady analytikov, ktorí predpovedali, že dosiahne 101 bodov.



Júnová hodnota barometra je najvyššia od februára 2022. To signalizuje, že švajčiarska ekonomika by sa mala v nadchádzajúcom období postupne zotavovať.



K nárastu júnového barometra prispel predovšetkým priaznivejší výhľad zahraničného dopytu. Odvetvie pohostinstva by tiež mohlo viac profitovať.



Ukazovatele pre výrobu, stavebníctvo a súkromnú spotrebu sa v júni prakticky nezmenili. Naopak, vyhliadky finančných a poisťovacích služieb a iných služieb sú o niečo pochmúrnejšie.