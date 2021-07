Inštitút NIESR očakáva v 3. kvartáli rast britskej ekonomiky o 2 %

Londýn 11. júla (TASR) - Britská ekonomika by mala v 3. štvrťroku spomaliť tempo rastu pod 2 %. Uviedol to britský Národný inštitút pre ekonomický a sociálny výskum (NIESR), ktorý svoj predbežný odhad na 3. kvartál zverejnil po oznámení rastu britskej ekonomiky za máj, ktorý bol podľa NIESR sklamaním.



Inštitút odhaduje, že v júni vzrástla ekonomika medzimesačne o 0,9 %, čo je o 0,1-percentuálneho bodu rýchlejší rast než za máj. Za celý 2. kvartál počíta s rastom o 4,8 % a za 3. štvrťrok o 1,9 %. Vývoj v 3. štvrťroku bude podľa NIESR do veľkej miery závisieť od ďalšieho očkovania a efektívnosti vakcín v súvislosti s nástupom nového variantu koronavírusu delta.



Podľa NIESR, podobne ako v apríli aj v máji ekonomický rast podporilo najmä uvoľňovanie protipandemických opatrení, takže najvýraznejší rast zaznamenal pohostinský sektor. Na druhej strane, situáciu vo výrobnom sektore naďalej ovplyvňuje nedostatok materiálov. Uvidí sa, že či ďalšie uvoľnenie protipandemických opatrení v júli prispeje k pokračovaniu rastu v 3. kvartáli, alebo (v prípade, že sa zvýši počet nových prípadov koronavírusu) to povedie k zvýšeným obavám medzi spotrebiteľmi, či dokonca k novému lockdownu," dodal NIESR.