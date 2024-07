Inštitút: Nízka úroveň minimálnej mzdy je dôvodom chudoby

Bratislava 13. júla (TASR) - Nízka úroveň minimálnej mzdy je dôvodom, prečo sú obyvatelia na Slovensku vystavení chudobe. Starobné dôchodky podľa Inštitútu sociálnej demokracie (ISD) v budúcnosti poklesnú až o 30 %. Upozornil na to predseda správnej rady ISD Martin Halás.



"Minimálna mzda by mala byť jedným z garantov sociálnych práv Slovákov, ktorý im zabezpečí, že nebudú pracovať a žiť v celoživotnej chudobe. Bohužiaľ, na Slovensku toto neplatí. Aktuálne tvorí priemerný starobný dôchodok len 42,4 % z priemernej mzdy," uviedol Halás.



Doplnil, že ľudia, ktorí v súčasnosti pracujú za minimálnu mzdu, nemajú možnosť si vytvárať úspory a tým ani šancu ako sa dostať z chudoby. Zvyšovaním minimálnej mzdy podľa neho dôjde k poklesu rizika chudoby, ktorá sa týka pracovného života aj dôchodku.



Halás priblížil, že ľuďom, ktorí aktuálne pracujú za minimálnu mzdu, by v budúcnosti vyšiel dôchodok len 318 eur na mesiac, čo predstavuje 69 % úrovne na hranici príjmovej chudoby. "Uvedená hranica príjmovej chudoby bola vypočítaná pre jednoosobovú domácnosť na úrovni 460 eur, čo je rozdiel o 143 eur mesačne," spresnil.



Dodal, že aj keď má štát pripravené nástroje na zníženie rizika prepadu starobných dôchodkov, tak efektívne nezabráni ich poklesu, a to najmä pri ľuďoch, ktorí dlhodobo pracovali za minimálnu mzdu.